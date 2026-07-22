Fiscalía llama a juicio a Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad en documento público

Ya se conoce la fecha en la que Juliana Guerrero tendrá que ir a juicio por la supuesta obtención de dos títulos falsos de la Fundación Universitaria San José.

A esa diligencia también está citado el exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quién está imputado por los mismos delitos.

La audiencia de acusación fue programada para el próximo 5 de agosto, fecha en la que Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez serán acusados, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, el exdirectivo de la institución de educación superior, al parecer, se encargó de certificar que Guerrero había cumplido con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, cuando en realidad no era así.

La Fiscalía agregó que “para sustentar esta actuación, habría consignado información falsa, como la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, registros de asistencia a clases, entre otros asuntos de índole académica”.

“Validadores técnicos de la universidad rechazaron la solicitud de grado de Guerrero Jiménez; sin embargo, Gutiérrez Martínez, de manera manual, acreditó que todo estaba al día”, agregó el ente acusador.

De acuerdo con la fiscal del caso, Guerrero habría tenido pleno conocimiento de la irregularidad en la expedición de los diplomas por estudios que, al parecer, no cursó.

En medio del rastreo adelantado por los investigadores, se logró establecer que “el 1 de julio de 2025 fueron emitidos los dos diplomas a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien presuntamente tenía pleno conocimiento de su origen fraudulento y los utilizó en trámites oficiales con el fin de posesionarse como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad”.

Por esto, el ente acusador advirtió que, a Guerrero, de 23 años, “se le atribuye consignar información falsa en la plataforma electrónica SIGEP de la Función Pública e inducir en error a los servidores encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo”.

Cabe recordar que una fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá imputó a Gutiérrez Martínez el delito de falsedad ideológica en documento público y a Guerrero Jiménez el delito de fraude procesal. Ambos se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.

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