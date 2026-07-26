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26 jul 2026 Actualizado 21:42

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Juliana Guerrero niega haber recibido sobornos a cambio de mover contratos: “Acusaciones injustas”

Juliana Guerrero | Foto: MinInterior

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Rafael Alberto Aristizábal

Rafael Alberto Aristizábal

Periodista con 6 años de experiencia en el cubrimiento de justicia ordinaria, justicia transicional,...

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