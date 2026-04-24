En su entrevista con Caracol Radio del pasado miércoles, la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, insistió en el hecho de que Juliana Guerrero se convirtió en muy poco tiempo en una de las personas más poderosas dentro de la Casa de Nariño y en el entorno de Gustavo Petro, sin embargo, omitió decir que ese poder llega incluso hasta el Fondo de Adaptación, pues es un asunto que le impacta personalmente.

Según confirmaron dos fuentes en la Presidencia de la República a 6AM-W, la potente amistad que ha surgido en lo últimos meses entre Jorge ‘Yoyo’ Tovar, hijo del paramilitar Jorge 40, y la gerente del Fondo no es una casualidad, sino el producto de una estrategia política cuidadosamente armada por quien es el padrino político de Juliana: Alfredo Ape Cuello, representante a la Cámara conservador por el departamento del Cesar.

El objetivo de promover una amistad entre ‘Yoyo’ Tovar y Angie era asegurar el control de la contratación en el Fondo de Adaptación, hecho que estuvo a punto de concretarse con el nombramiento de Juan Sebastián Aroca como subgerente de la entidad a finales de enero de 2026. De esta forma, ‘Yoyo’ habría cumplido con un compromiso asumido con su compadre Ape Cuello para que el botín de 1 billón de pesos, que es el presupuesto del Fondo de Adaptación, pudiera ser de fácil acceso.

Lo que Angie Rodríguez no dijo sobre Juliana Guerrero y otros Ampliar Lo que Angie Rodríguez no dijo sobre Juliana Guerrero y otros Cerrar

Ape Cuello fue el padrino de bautizo del hijo de ‘Yoyo’ Tovar, mas ese no es el único vínculo entre los dos. El padre de ‘Yoyo’, Jorge 40, también tendría compromisos de vieja data con Ape Cuello que hacen de esta relación política una de las más fuertes en el departamento del Cesar y otros departamentos del norte del Caribe.

Ampliar Cerrar

Sin embargo, el Partido Conservador ya está presente en el Fondo de Adaptación a través de varios de los contratistas con más altos ingresos que firmaron sus contratos durante el frenesí de contratación del pasado mes de enero.

Gustavo Andrés Martínez Tello es el más llamativo, no solo porque también es contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura - feudo del partido Conservador - sino que tiene un pasado que lo liga a Luis Alberto Rodríguez, polémico exdirector de Planeación Nacional en el gobierno de Iván Duque salpicado por el escándalo de robo de los dineros de la paz. Martínez Tello entre la ANI y el Fondo recibe más de 400 millones de pesos.

La abogada Ana Castro Rivera, quien se desempeñó como asesora de Carlos Camargo a lo largo de su periodo como defensor del pueblo y ahora recibe un contrato de 160 millones en el Fondo de Adaptación.

También está Nino Bravo Oyuela, vinculado a Cambio Radical y al Partido Conservador.

Entre los nuevos contratistas del Fondo de Adaptación también hay una abogada que curiosamente también trabaja con Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. Se trata de María Fernanda Sierra, quien entre el contrato firmado con el Fondo y el del Ministerio de Educación ganará 217 millones de pesos.

Otro llamativo caso es el de Diego Camilo Méndez Quintero, quien en los últimos meses no solo recibió un contrato del Fondo de Adaptación, sino también uno del Ministerio de Educación. En total suman más de 190 millones de pesos, aunque sus objetos son totalmente disímiles. Mientras que el del Fondo es “apoyar la implementación de la política social del Fondo”, el del programa “Alimentos para aprender” del Ministerio de Educación es apoyar la gestión del Congreso de la República.