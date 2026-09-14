Licencia de conducción: Si es mayor de 65 años tenga en cuenta estos cambios para la renovación

Los conductores que tengan más de 65 años y que estén ubicados en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, así como en el resto de Colombia, deben prepararse con antelación antes de que expire su licencia de conducción, ya que la normativa vigente exige demostrar aptitud física, mental y de coordinación motriz a través de un examen que debe ser realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

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Directrices del Ministerio de Transporte

Mediante la Resolución 217 del año 2014, las directrices sobre la expedición de los certificados de aptitud y los aspectos que se evalúan como visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros. Esta exigencia se debe aplicar a todos los conductores y especialmente a quienes tienen edades avanzadas debido a los períodos de vigencia más reducidos.

Certificado en el RUNT

Es importante que el certificado esté registrado en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), ya que es el medio por el cual las autoridades verifican que los usuarios estén a paz y salvo por las multas.

En este espacio, las autoridades de tránsito también verifican que el certificado esté vigente y que contenga el examen físico, mental y de coordinación motriz, cabe destacar que el examen médico tiene una vigencia máxima de 6 meses. En caso de que el certificado no esté o esté vencido, la solicitud será rechazada.

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¿Cada cuánto se debe renovar la licencia después de los 65 años?

Tenga en cuenta que según el tipo de licencia para conducir hay unos tiempos diferentes para cada edad, aquí le contamos cuáles son:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años : cada 10 años.

: cada 10 años. Entre 60 y 80 años: cada 5 años.

cada 5 años. Mayores de 80 años: anual.

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años.

cada 3 años. Mayores de 60 años: anual.

¿Qué debe hacer para renovar la licencia de conducción?

Agende su cita en la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá o en el organismo de tránsito correspondiente a cada una de las diferentes ciudades: Cali, Medellín, Barranquilla o de su municipio.

Realice el examen médico en un CRC autorizado ( Centro de Reconocimiento de Conductores ) y confirme que el resultado quedó registrado en el RUNT.

) y confirme que el resultado quedó registrado en el RUNT. Verifique que no tenga multas pendientes.

Cancele los derechos del trámite.

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