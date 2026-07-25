Petro se desmarca de presunta red de Juliana Guerrero y dijo que no actúa por “presiones de mujeres”
El mandatario pidió a la Fiscalía investigar el caso.
El presidente Gustavo Petro se desmarcó del escándalo que involucra a Juliana Guerrero; su hermana, Verónica; y un grupo de empresarios en una presunta red de tráfico de influencias.
“Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia”, dijo,
El mandatario pidió a la Fiscalía investigar el caso.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...