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25 jul 2026 Actualizado 15:30

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Política

Petro se desmarca de presunta red de Juliana Guerrero y dijo que no actúa por “presiones de mujeres”

El mandatario pidió a la Fiscalía investigar el caso.

Gustavo Petro

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El presidente Gustavo Petro se desmarcó del escándalo que involucra a Juliana Guerrero; su hermana, Verónica; y un grupo de empresarios en una presunta red de tráfico de influencias.

“Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia”, dijo,

El mandatario pidió a la Fiscalía investigar el caso.

Noticia en desarrollo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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