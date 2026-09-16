“La plenaria no se convertirá en un escenario de burlas”: Barguil a representante Hernán Muriel

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, explicó que el debate y la votación de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quedaron suspendidos y sin efecto en la corporación debido a que el Senado de la República se pronunció primero sobre el mismo asunto.

Barguil señaló que, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política de Colombia, una vez una de las cámaras del Congreso se pronuncia sobre una moción de censura, su decisión inhibe de manera automática a la otra cámara para votarla o debatirla.

“Desde el 4 de septiembre estaba citado para hoy en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro de vivienda. La mesa directiva cumplió con el procedimiento y mantuvo la fecha. Sin embargo, el senado se anticipó y votó negándola. Por lo tanto, la cámara de representantes quedó inhibida para seguir el trámite de la moción, según el artículo 135 de la constitución. Las fechas y las actas demuestran que aquí no hubo sesgo ni maniobra alguna”, indicó Barguil.

Incluso explico en su cuenta de X, que la mesa directiva de la corporación brindará todas las garantías para el control político, y aseguró que no va a permitir “que la plenaria se convierta en un escenario de burlas, irrespeto o espectáculo”. Reitero que siempre habrán garantías, pero siempre dentro del respeto por la institución.

El presidente de la Cámara se refirió a el representante a la Cámara Hernán Muriel (del Pacto Histórico por Antioquia), quien llegó vestido con ropa de playa, en una protesta simbólica contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en medio de la controversia por su actuación durante la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Muriel, uno de los citantes a la moción de censura contra Beltrán, buscó cuestionar con esta acción lo que considera una falta de atención del ministro a la emergencia, luego de que se conocieran imágenes de Beltrán en Santa Marta pocos días después del terremoto.

Durante la sesión, el representante solicitó la palabra para explicar su protesta, pero denunció que la Mesa Directiva no le permitió intervenir. Los sectores que respaldan la moción también han cuestionado el manejo de la participación de congresistas de oposición durante la plenaria.

¿Ahora me quieren sancionar por ir al trabajo de la misma forma en cómo el ministro “va a trabajar” en plena catástrofe nacional de terremoto? Sean serios. Ni siquiera permitieron que hiciéramos debate de moción de censura”, afirmó el congresista en sus redes sociales.