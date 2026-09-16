¿Se deben eliminar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos?: congresistas debaten

Un nuevo debate sobre el manejo de la tierra en Colombia vuelve a estar en el Congreso. La discusión sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, se encuentra en la agenda luego de que el presidente Abelardo De la Espriella decretara la terminación de estas luego de que su antecesor, Gustavo Petro, las pusiera dentro de su Plan Nacional de Desarrollo.

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La discusión en el Congreso

Luego de la derogatoria del mandatario colombiano frente a las APPA, el representante Daniel Briseño radicó ante el Congreso un proyecto de ley que buscaría prohibirlas del todo.

“El artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo de Petro, lo único que hizo fue mentiras y apelarón a una cosa que es muy importante, que son hoy un verdadero obstáculo para el desarrollo del país. Violentó la autonomía territorial”, dijo el representante.

En respuesta, la congresista por el Pacto Histórico Ana Erazo explicó, lo que según ella, es una necesidad del país. La parlamentaria dijo que el destinar territorios para la producción de alimentos “no vulnera la autonomía de los propietarios”.

“El uso de la tierra sería para producir los alimentos que es con la ideal con la que se crea la tapa máxima cuando a nivel mundial y bajo los objetivos de la ODS. No se está violentando la autonomía”, dijo Erazo.

El primer debate, al cual se tiene que acoger esta iniciativa legislativa, se ha visto truncada debido a la falta de quorum en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ya que por segunda vez, varios congresistas han salido del recinto evitando que la discusión se de por falta de poder decisorio.

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