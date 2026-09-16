Gobierno De la Espriella alista ley de sometimiento: ¿incluirá reducción de penas para criminales?

Alberto Benavides, senador del Pacto Histórico Y Rafael Nieto Loaiza, senador del Centro Democrático debatieron sobre el anuncio del Ministerio de Justicia de Abelardo de la Espriella sobre la radicación de una ley de sometimiento para grupos armados, pese a que aseguraron que no habría ningún tipo de conversación.

Benavides inició diciendo que de acuerdo con el Ministerio de Defensa, se ha reportado un aumento de la presencia de estos grupos armados. “Llegan prácticamente a 27.000 integrantes”.

Pero, al mismo tiempo, existen tres procesos que ya han aceptado estar en zonas de ubicación, en Nariño, en Putumayo y en Córdoba, por lo que señaló que “esta ley de sometimiento que promueve el Gobierno justamente puede permitir que estos procesos que ya están en curso, o incluso otros que entiendo desde la semana pasada han expresado como esa posibilidad, pues necesitan un marco jurídico de sometimiento que permita justamente que ese proceso hacia la justicia y hacia la reintegración de la sociedad, pasando por lo que tienen que pasar, la destrucción de material bélico y demás, tengan un conducto regular y por eso a mí me parece importante esta ley de sometimiento como parte justamente de los procesos que pueden en permitir reducir la criminalidad en Colombia”.

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