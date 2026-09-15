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“Ya habían presentado su renuncia”: Magistrado del CNE responde a supuestas presiones a funcionarios

Una grabación conocida por el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio sería la prueba de supuestas presiones ejercidas en el despacho del magistrado del Consejo Nacional Electoral Juan Carlos Wills a cerca de 40 trabajadores.

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En la grabación se escucha al asesor de despacho, Yalil Arana, cercano al gobernador de Bolívar, presuntamente coaccionando a los empleados (algunos con contrato vigente) para la firma de sus cartas de renuncia con fecha del 15 de septiembre de 2026, bajo orden del magistrado, como expresa Arana directamente.

¿Qué dijo el magistrado Juan Carlos Wills sobre el audio?

De acuerdo con Wills, quien estuvo en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, la reunión tenía el objetivo simplemente de “conversar” con estos trabajadores para detallar la “realidad” de la nueva composición de equipos de trabajo con la nueva magistratura, dados los perfiles técnicos solicitados.

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“Los funcionarios ya habían presentado de manera libre y voluntaria sus cartas de renuncia. La reunión era dirigida para ellos”, aseguró el magistrado.

Según Juan Carlos Wills, el propósito era guiar a estos trabajadores para la ejecución del trámite de renuncia correspondiente, para que las cartas fueran dirigidas adecuadamente al responsable, el presidente de la corporación.

Escuche la entrevista completa:

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