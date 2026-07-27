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Debate congresistas: ¿Petro protege a Juliana Guerrero y a su hermana de escándalos de corrupción?

Las senadoras Jennifer Pedraza y Alejandra Omaña debatieron en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las revelaciones que se dieron sobre un nuevo posible escándalo de corrupción en el entorno del Gobierno Petro: se trata de presuntas irregularidades en procesos de contratación y peticiones que hacían Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, a empresarios.

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Según Omaña, se llegó a un punto en los casos contra Juliana Guerrero en el que es “bastante difícil” defenderla. Incluso, reveló que esas situaciones generaron “desazón” en las bases del Pacto Histórico.

“Al inicio pensamos que se podía trata de rumores, pero ya queda mucho más que confirmado que en realidad enreda a las hermanas Guerrero son unas faltas éticas y delitos”, dijo.

De esta manera, aseguró que ni ellos como Pacto Histórico ni ningún otro partido político están exentos de que les ocurran estas cosas.

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“Muchas personas se acercan al proyecto con intereses que son lamentablemente inherentes a algunos seres humanos. Este fue el caso de ellas”, indicó.

Es por eso que reveló que le solicitaron al presidente Gustavo Petro que aleje a las hermanas Guerrero del proyecto de cambio del Pacto Histórico: “no es justo que estén ellas ahí ocupando esos espacios”.

¿Qué dijo Jennifer Pedraza del nuevo caso de Juliana Guerrero?

La congresista arremetió contra el presidente Petro por su mensaje en redes sociales en defensa de las hermanas Guerrero.

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“Uno no sabe si ese trino lo hace el presidente Petro o el abogado de las hermanas Guerrero. No son solamente unas señoras que decidieron comprar unos títulos, sino que vemos una decisión clara del jefe político del Pacto Histórico de protegerlas y perseguir a quienes denuncian esos escándalos”, sostuvo.

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Afirmó que desde el Pacto no ven que el problema de corrupción no está en sus bases, sino que está vinculado al jefe de su proyecto político, el actual mandatario de los colombianos, quien “se presenta como progresista, pero que abandonó la crítica”.

Puntualizó mencionando que fue el mismo Gustavo Petro, quien permitió esas situaciones al premiarlas y protegerlas.

Escuche el debate completo entre Alejandra Omaña y Jennifer Pedraza aquí: