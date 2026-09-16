“Hay muchas noticias, pero no ayudas que lleguen”: Representante de bares en Pereira

Andrés Valencia, representante de 150 restaurantes y bares de Pereira, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre la preocupante situación en la que está la ciudad tras las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Nosotros hemos estado al tanto de toda la situación desde el primer día. Nosotros representamos en este momento 150 bares, restaurantes, cafés, discotecas de la ciudad, hemos estado en reuniones con la Alcaldía y con la designada del Fondo Milagro y estamos esperando noticias, hay noticias pero no ayudas que lleguen a nuestro sector”, dijo.

Asimismo, enfatizó en que deben trabajar todos unidos por la región, pero aclaro que no es un trabajo solo de la Alcaldía. “Yo si quisiera que el Gobierno Nacional estuviera en la ciudad, no es un tema que podemos sobrepasar solos”, afirmó.

Por otro lado, reveló que dentro de ese sector, se tienen cifras muy desalentadoras, 46% de los establecimientos de la asociación no han podido abrir las puertas todavía por diferentes tipos de afectaciones, pero el otro 54% hoy está teniendo ventas entre el 30 y el 40% en promedio de sus ventas cotidianas.

“Es un tema que nos genera mucha preocupación en esta asociación, solo entre los que asistimos se generan 2.000 empleos, de los cuales ya empezaron a estar en peligro, necesitamos medidas que nos den espera para sostener esto en el periodo que vaya a durar la situación, que sabemos que no es un tema de 15 días o un mes”, afirmó.