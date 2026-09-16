Petro respondió a críticas de De la Espriella en materia fiscal en réplica de la oposición

Al respecto, Petro se defendió y dijo que es falso que haya dejado al país endeudado.

“Ahora lo que propone el señor es lo contrario, es lo que él nos achaca a nosotros. Mientras nosotros bajamos el endeudamiento externo y el interno más débilmente, el señor Abelardo propone subir ahora al 66% del valor total de la economía la deuda de Colombia. Eso es lo que está en el presupuesto”, dijo Petro en televisión abierta.

Por otro lado, también aseguró que la deuda no es responsabilidad exclusivamente de su gobierno anterior, sino que responde a compromisos históricamente acumulados y que incluyen también al gobierno de Iván Duque.

“Pero vino algo peor, el gobierno de Duque. El gobierno de Duque se dedicó a usar el COVID para endeudar a Colombia a crédito del FMI, subsidio a la gasolina, transferencias a los dueños privados de las EPS, de tal manera que ahí sí se disparó hasta el 61% del valor de toda la economía, el acumulado de la deuda al colombiano”.

Y agregó: “Ahí es donde estuvo Restrepo y Carrasquilla. El actual vicepresidente de la República decidió algo que fue absolutamente nefasto para las finanzas públicas de Colombia, crear el subsidio a la gasolina, en mi opinión, inconstitucional, porque no puede haber subsidio sino para los grupos vulnerados, no para el que tiene una camioneta a 4 puertas”.

Finalmente, Petro pidió al gobierno de Abelardo de la Espriella que, si habrá recortes, no se haga la inversión, específicamente en algunas carteras, como el Ministerio de Educación, el sector de la cultura, pero también el Ministerio de Agricultura y el sector deporte.