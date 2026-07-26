Petro pide a Juliana Guerrero y a su hermana denunciar a “los empresarios que buscaron corromperlas”

En el marco del escándalo que involucra a Juliana Guerrero; su hermana, Verónica Guerrero; y a un grupo de empresarios en una presunta red de tráfico de influencias en su gobierno, el presidente Gustavo Petro volvió a reaccionar.

Les pidió a “Juliana y su hermana poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo y colaborar con la justicia”.

Por otro lado, insistió en que no se habría dado saqueo de recursos públicos, pues “el objetivo de los empresarios no se cumplió porque mi gobierno ha construido barreras contra la corrupción”.

Igualmente, respondió a quienes en redes sociales lo han querido vincular sentimentalmente con Juliana Guerreo: “Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias mujeres hermosas. Trato de apoyar la mujer antes que nada y sí me interesa que la sociedad colombiana tenga una imagen de la mujer hermosa”.

Y agregó: “No mezclo la sexualidad con el trabajo. Menos me dejó impresionar en mis decisiones políticas. Me equivoco mucho en las personas, porque la lealtad en el poder de Colombia están cocidas por el dinero sucio y la cofradía del delito".

Finalmente sobre Juliana Guerrero dijo también que “pudo ser una gran dirigente juvenil transformadora” y aclaró que “ni Juliana ni su hermana tienen vínculo laboral con el gobierno y espero que logren reflexionar y delaten a los corruptos y logren cambiar sus almas hacia la verdadera acción revolucionaria".