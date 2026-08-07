🔴EN VIVO CALI Posesión Abelardo de la Espriella HOY: Ley seca, restricciones y últimas noticias

Imagen de Cali tomada de Getty Imagenes (Autor: Juan Madrigal Photo) // Imagen de Abelardo de la Espriella tomada de Getty imagenes (Autor: A Anadolu / Colaborador)

Este 7 de agosto, la ciudad de Cali está lista para ser la sede de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

En esta ocasión, se trata de una ceremonia de investidura histórica debido a que, por primera vez en más de un siglo, se realiza fuera de Bogotá: tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Además, el evento contará con la presencia de delegaciones internacionales, autoridades nacionales y un amplio dispositivo de seguridad.

Con el fin de garantizar el orden público durante la jornada, las autoridades del Valle del Cauca y de la capital vallecaucana han implementado un paquete de medidas especiales como la ley seca, restricciones de movilidad, cierres viales y limitaciones para el uso de drones y vehículos de carga.

EN VIVO: últimas noticias de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

Se espera que en esta jornada continúen llegando a Cali varias delegaciones nacionales e internacionales. Entre tanto, las autoridades mantienen un fuerte esquema de seguridad en los alrededores de la Arena USC y se realizan controles de ingreso en los puntos habilitados para invitados y prensa.

Está previsto que la ceremonia oficial comience sobre las 3:00 de la tarde, cuando Abelardo de la Espriella preste juramento como presidente de la República.

En Caracol Radio, le contamos cómo transcurre el minuto a minuto de la jornada de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali:

¿Habrá ley seca en Cali por la posesión de Abelardo de la Espriella?

La Alcaldía de Cali confirmó que sí se aplicará la ley seca durante la posesión presidencial como parte del plan especial de seguridad.

Esta medida restringe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo establecido por las autoridades municipales con el objetivo de reducir riesgos para la convivencia ciudadana.

Lo anterior se deve a que se trata de una jornada que reunirá a miles de personas y a decenas de delegaciones internacionales.

¿Qué restricciones de movilidad hay en Cali por la posesión de Abelardo de la Espriella?

Además de la ley seca, las autoridades han decretado varias medidas especiales para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los asistentes a este evento:

Cierres viales en sectores cercanos al lugar de la ceremonia.

en sectores cercanos al lugar de la ceremonia. Restricciones para vehículos de carga .

. Prohibición del uso de drones sin autorización.

sin autorización. Refuerzo de controles de tránsito .

. Dispositivo especial de Policía y Fuerzas Militares en diferentes puntos estratégicos de Cali.

Además, han sido anunciadas varias modificaciones en la movilidad de la ciudad, incluyendo medidas temporales para facilitar el desplazamiento de las caravanas oficiales.

Lea aquí: A qué hora es la posesión de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto y dónde verla EN VIVO

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