Exalcalde de Ibagué, Luis Rodríguez, recibió tercera condena por corrupción en Juegos Nacionales

Ibagué

El exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, recibió la tercera condena por los hechos de corrupción que se registraron en la construcción de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2015.

La primera condena que recibió el alcalde para el periodo 2012 – 2015 fue de 4 años 10 meses y 21 días esto con relación a las anomalías en la contratación de obras y adecuaciones de escenarios para los XX Juegos Deportivos Nacionales 2015, en este caso logró un preacuerdo.

Por otra parte, en el año 2025 Luis Hernando Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión tras aceptar su responsabilidad en los delitos de cohecho propio, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos en el caso de la remodelación del estadio Manuel Murillo Toro.

Ahora la nueva condenada contra Luis Hernando Rodríguez es de nueve años y cinco meses de prisión como coautor en el delito de interés indebido en la celebración de contratos por direccionar los procesos para contratar las interventorías para la construcción de los escenarios deportivos en el año 2015.

Luis Hernando Rodríguez ha logrado llegar a preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación con el fin de ir sacando adelante los procesos judiciales que enfrenta desde hace 11 años cuando se registró el caso de corrupción más grande de la historia del Tolima.