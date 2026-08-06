🔴A qué hora es la posesión de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto y dónde verla EN VIVO

Colombia es un país que mantiene un sistema democrático para la elección de su mandatario, en el que el presidente de la República es elegido por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección, así se indica en el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia.

En esta oportunidad, Gustavo Francisco Petro Urrego finaliza su mandato correspondiente al periodo 2022 - 2026, mientras que Abelardo Gabriel de la Espriella Otero asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026 - 2030. La jornada reunirá a representantes de las diferentes ramas del poder público, autoridades nacionales, delegaciones internacionales e invitados especiales, quienes participarán en uno de los actos institucionales más relevantes del país.

Ceremonia

El Congreso de la República definió el orden del día para la sesión en la que Abelardo de la Espriella tomará posesión como nuevo presidente de Colombia. Durante la ceremonia se cumplirán los protocolos establecidos por la Constitución y la ley para oficializar el cambio de Gobierno.

La agenda contempla en total 8 actos distribuidos de la siguiente forma:

Llamado a lista de los congresistas.

Nombramiento de las comisiones protocolarias .

. Interpretación del Himno Nacional de la República de Colombia.

de la República de Colombia. Juramento e imposición de la Banda Presidencial al presidente electo.

Presidencial al presidente electo. Juramento del vicepresidente electo de la República.

Intervención del presidente del Congreso de la República.

de la República. Discurso del nuevo presidente de Colombia.

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A qué hora es la posesión

La posesión presidencial se realizará el jueves 7 de agosto de 2026 y está programada para comenzar a las 3:00 PM.

En esta ocasión, la ceremonia tendrá lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, ubicada en la ciudad de Cali. El evento marcará un hecho poco común dentro de la historia política del país, ya que tradicionalmente este acto se desarrolla en Bogotá, capital del país; Sin embargo, para esta ocasión se decidió trasladarlo a la capital del Valle del Cauca.

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¿Qué significa la posesión presidencial?

La posesión presidencial representa el acto mediante el cual el presidente electo asume oficialmente las funciones establecidas por la Constitución Política de Colombia. Durante la ceremonia, el mandatario presenta un juramento para realizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.

Con este acto también concluye oficialmente el periodo presidencial anterior y comienza un nuevo ciclo de Gobierno, en el que el presidente tendrá la responsabilidad de representar el país en eventos internacionales y tomar decisiones en pro del beneficio nacional.

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¿Dónde verla EN VIVO?

Para esta edición, el Sistema de Medios Público (RTVC) no estará a cargo de la producción de la señal oficial. Esta responsabilidad fue asignada a Estudios RCN, según confirmó el equipo de comunicaciones del presidente electo.

No obstante, la señal oficial estará disponible para los diferentes canales de televisión, emisoras y plataformas digitales para la retransmisión del evento, permitiendo que se pueda seguir el desarrollo de la posesión desde cualquier parte del país.

Asimismo, Caracol Radio contará con la información oficial minuto a minuto a través de su señal radial y de sus plataformas digitales, acompañados por:

Roberto Pombo - Director de Prisa Medios.

Director de Prisa Medios. Marcela Puentes- Periodista de Caracol Radio.

Periodista de Caracol Radio. Orlando Villar - Director del área de Servicio Informativo.

Director del área de Servicio Informativo. Juan Diego Alvira - Director del programa de mediodía de Caracol Radio.

Donde los usuarios podrán conocer los detalles de la llegada de las delegaciones, el desarrollo de los actos protocolarios, el juramento presidencial y el primer discurso del nuevo mandatario.

La transmisión también incluirá el análisis de expertos sobre los principales anuncios del nuevo Gobierno y las reacciones que genere el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, quien gobernará Colombia durante el periodo 2026 - 2030.

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