Primicia: Impuestos que analiza incluir en una tributaria el Gobierno de Abelardo de La Espriella

Primicia: la lista de impuestos que analiza incluir en una tributaria el Gobierno De La Espriella

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, reveló que el déficit fiscal, que es la brecha entre lo que gasta e ingresa al país, es más alto de lo que este Gobierno estima (que es de 5,5%), pues sería de 7,8%, “convirtiéndose en el segundo país con más déficit del mundo”.

Por tanto, señaló que harán un recorte del gasto deal menos, 20 billones de pesos este año, que equivale al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Cómo será el recorte estimado por el gobierno electo?

El Gobierno estima eliminar 45.000 cargos y reducir contratos por prestación de servicios hasta llegar a una reducción de $ 5 billones de pesos en este tipo de contratos OPS.

Incluso, el presidente electo Abelardo De La Espriella afirmó que eliminarán 14 embajadas y 15 consulados, y algunas entidades.

Al respecto, Cesar Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana afirmó que son “positivos los anuncios del ministro de hacienda de hacer un recorte del gasto”, que debería llegar hasta los 60 billones de pesos.

¿Gobierno de Abelardo de la Espriella como obtendría ingresos de una reforma tributaria?

Gómez señaló hace unas semanas que presentarán una reforma tributaria en septiembre.

De hecho, ya había anticipado que busca eliminar algunos impuestos que son “obsoletos” como el ICA, timbre y 4x1.000.

Caracol Radio conoció algunos de estos impuestos que el Gobierno de Abelardo de la Espriella está proyectando incluir en la reforma tributaria, en los que no se toca la canasta básica familiar.

Entre ellos están:

IVA del 19 % a juegos de suerte y azar en línea.

y azar en línea. Aumentar el IVA a algunos licores.

IVA a toda compra por plataformas digitales como Amazon, Shein o Temu.

como Amazon, Shein o Temu. Eliminar los impuestos saludables.

Eliminar el subsidio de energía al estrato 3.

al estrato 3. Ampliar la base del impuesto de renta , es decir, que más personas paguen renta o quiten exenciones.

, es decir, que más personas paguen renta o quiten exenciones. Modificar los aportes al SENA y al ICBF.

Hay que señalar que algunos de estos ya están en la reforma tributaria radicada en el Congreso por el gobierno de Gustavo Petro.

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