Consejo de Ministros: Inicio del Fondo Milagro, mensaje al Cric sobre marchas y Fenómeno del niño

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

El presidente de Abelardo De La Espriella, anunció la puesta en marcha del Fondo Milagro con un presupuesto inicial de $1 billón de pesos, Tras un consejo de ministros que tardó más de 7 horas en la Casa de Nariño.

Este mecanismo, constituido jurídicamente como un patrimonio autónomo, comenzará a operar este miércoles 7 de octubre de 2026 para financiar la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Este fondo será el instrumento para administrar con transparencia rapidez y absoluto rigor los recursos públicos y privados destinados a reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y toda la infraestructura que perdieron miles de colombianos”, indicó el jefe de estado.

El empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo fue designado como el gerente a cargo de coordinar, administrar y realizar el seguimiento de estos recursos.

La junta directiva para coordinar el Fondo Milagro estará integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario Arturo Calle y Carlos Ríos, Secretario General de la Presidencia de la República.

FOMAG

El Presidente Abelardo De La Espriella ordenó sanear y auditar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para establecer el valor del déficit y garantizar la atención de los maestros.

El fondo cerró 2025 con un patrimonio negativo de $3,2 billones y enfrenta un déficit operativo de $2,7 billones, en medio de hallazgos fiscales de la Contraloría por $176.795 millones.

MOVILIZACIONES CRIC

El jefe de estado se refirió a los integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) luego del anuncio de una jornada de protestas en ese departamento entre el 11 y 14 de octubre, en lo que denominaron “Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida”.

“Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el Cric, este gobierno respeta profundamente a nuestras comunidades indígenas y está dispuesto, como lo ha venido haciendo, a dialogar directamente con sus autoridades legítimas, pero no vamos a negociar bajo presión, no vamos a negociar bajo vías de hecho y mucho menos, por supuesto, bajo amenazas”, explicó el mandatario.

Aseguró que el derecho a la protesta social pacífica estará garantizado, pero advirtió que no se permitirán bloqueos de vías ni actos de violencia o vandalismo. Indicó que quienes incurran en estas prácticas “sentirán el peso de las autoridades”.

De la Espriella anunció que, revisará minuciosamente el destino de $1.13 billones de pesos que el Estado reporta como entregados al movimiento indígena en el marco de los planes concertados. “Peso por peso, vamos a revisar contrato por contrato”, advirtió.

FENÓMENO DEL NIÑO

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el gobierno está ejecutando un plan de choque para tomar antes del 31 de diciembre las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de apagón.

“Ahorro, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las térmicas y utilización de la capacidad existente al máximo posible”, anunció De La Espriella.