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07 oct 2026 Actualizado 12:00

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Debate: ¿‘Lista De la Espriella’ pone en riesgo a oposición o fortalece lucha contra el terrorismo?

Debate: ¿‘Lista De la Espriella’ pone en riesgo a oposición o fortalece lucha contra el terrorismo?

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La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, debatieron en 6AM W acerca de la ‘Lista De la Espriella’ y las implicaciones que tendría en Colombia, ¿amenaza a la oposición o fortalece lucha contra terrorismo?

Escuche el debate completo aquí:

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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