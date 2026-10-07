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Debate: ¿‘Lista De la Espriella’ pone en riesgo a oposición o fortalece lucha contra el terrorismo?

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, debatieron en 6AM W acerca de la ‘Lista De la Espriella’ y las implicaciones que tendría en Colombia, ¿amenaza a la oposición o fortalece lucha contra terrorismo?

Escuche el debate completo aquí: