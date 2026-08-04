Posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: ¿habrá ley seca? Medidas confirmadas y más

Abelardo de la Espriella y la ley seca en Cali- Cortesía: GettyImages

Cali será la anfitriona de la posesión presidencial este 7 de agosto del presidente electo Abelardo de la Espriella, haciendo historia como una ciudad diferente a Bogotá donde se realizará el protocolo de mando presidencial.

El alcalde de la capital del Valle, Alejandro Eder hizo una invitación a la ciudadanía caleña de sentirse orgullosos y de vestir a Cali de alegría “con la bandera de Colombia y demos un gran ejemplo de unión y reconciliación.”

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Ley Seca para la posesión en Cali

La administración distrital opto medidas temporales, entre estas se encuentra la Ley Seca, se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes y alcohólicas en la ciudad, únicamente el día de la posesión, el horario para Sey Seca será de 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Por otra parte, un anillo de protección de más de 11 mil uniformados serán desplegados por la ciudad de Cali y su area metropolitana. De ese total, 6,000 corresponden las fuerzas militares y 5,100 a la Policia Nacional. El ejercito concentrará sus capacidades en las rutas de acceso a la ciudad y zonas estratégicas.

Adicionalmente, la Policia reforzará con 1500 efectivos adicionales la seguridad del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, los principales corredores viales, hoteles y escenarios oficiales del evento.

Por otra parte, La Armada Nacional estará custodiando la via Cali-Buenaventura y el litoral Pacifico. La Fuerza Aeroespacial desplegará capacidades de vigilancia aérea, sistema anti-drones y aeronaves tripuladas y no tripuladas, esto va en conjunto con la prohibición total del uso de drones particulares durante el evento.

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La ciudad refuerza la atención a la salud

La ciudad declaró la alerta amarilla hospitalaria, las instituciones prestadoras de salud, tanto públicas como privadas, ya pusieron en marcha los planes de contingencia, para tener listas sus capacidades ante cualquier eventualidad.

De igual forma, se reforzo la gobernanza sobre las ambulancias, de tal forma que, en caso de una emergencia de atención masiva, será el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) el ente que se organizará desde su despacho de forma centralizada.

Como parte de esta preparación, entre el 3 y 6 de agosto se realizará una jornada de donación de sangre, de la mano con los cinco bancos de sangre de la ciudad y para garantizar reservas suficientes.

Conozca la agenda cívica de Cali previa a la posesión

Jornada de donación de sangre: Del 3 al 6 de agosto, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Bulevar del Rio y la Plaza de Cayzedo.

Del 3 al 6 de agosto, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Bulevar del Rio y la Plaza de Cayzedo. Borondo en El Peñón y el Parque del Perro : El jueve s 6 de agosto, desde 4:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche llega una jornada para que los caleños salgan a celebrar, el evento contará con más de 130 comerciantes, entre lugares gastronómicos, bares y emprendimientos.

El jueve 6 de agosto, desde 4:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche llega una jornada para que los caleños salgan a celebrar, el evento contará con más de 130 comerciantes, entre lugares gastronómicos, bares y emprendimientos. Plaza de Cayzedo: El jueves 6 de agosto La plaza será el centro de diferentes actividades deportivas, culturales y artísticas desde las 10:00 de la mañana. La plaza tendrá eventos como body balance, combat, pilates. Asimismo, contará con presentaciones especiales de grupos del pacífico, las orquestas Las Guaracheras y la Suprema Corte. Además, se realizará un mercado campesino, con 30 productores de la zona rural de Cali que ofrecerán productos cultivados.

El jueves 6 de agosto La plaza será el centro de diferentes actividades deportivas, culturales y artísticas desde las 10:00 de la mañana. La plaza tendrá eventos como Asimismo, contará con presentaciones especiales de grupos del pacífico, las orquestas Las Guaracheras y la Suprema Corte. Además, se realizará un mercado campesino, con 30 productores de la zona rural de Cali que ofrecerán productos cultivados. Alumbrado ornamental de la Uaesp: Un recorrido de luz se instalará en los lugares más emblemáticos de la ciudad. Puntos como Cristo Rey, las Tres Cruces, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, harán parte del evento y el recorrido se extiende hasta las cuatro principales entradas de la capital vallecaucana, en los corredores de Yumbo, Palmira, Jamundí y Candelaria , para recibir con luz propia a quienes lleguen a Cali por estos días.

Un recorrido de luz se instalará en los lugares más emblemáticos de la ciudad. Puntos como harán parte del evento y el recorrido se extiende hasta las cuatro principales entradas de la capital vallecaucana, en los corredores de , para recibir con luz propia a quienes lleguen a Cali por estos días. Posesión del presidente electo: El viernes 7 de agosto la ciudad será la ciudad donde el país escribirá un nuevo capítulo de su historia, por un día, Santiago de Cali será la capital de la Republica.

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