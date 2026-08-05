Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 ago 2026 Actualizado 00:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Comienzan a llegar las delegaciones para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

La comitiva del vicepresidente de El Salvador, fue la primera en llegar al aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.

Screenshot

Screenshot

Screenshot
Añadir Caracol Radio en Google

Comienza la llegada de los invitados especiales para la posesión de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.

La primera delegación oficial en llegar fue la del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien fue recibido en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, por el alcalde de Cali, Alejandro Eder y la Gobernadora del Valle, del Cauca Dilian Francisca Toro.

Para esta noche, se espera la llegada de la comitiva del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quienes serán recibidos por la canciller Rosa Villavicencio.

Y es que precisamente es la canciller Rosa Villavicencio, la designada para representar al Gobierno Nacional en el recibimiento de todas las comitivas presidenciales. Lo hará junto al canciller designado, Omar Bulla.

¿Cuántos invitados especiales tendrá el evento?

Según la Cancillería, hay confirmados 9 jefes de estado, 12 vicecancilleres de países como Brasil, Marruecos, Portugal, entre otros; 24 alcaldes y gobernadores y Magistrados y representantes del sector judicial del país

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir