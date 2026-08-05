Comienzan a llegar las delegaciones para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

Comienza la llegada de los invitados especiales para la posesión de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.

La primera delegación oficial en llegar fue la del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien fue recibido en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, por el alcalde de Cali, Alejandro Eder y la Gobernadora del Valle, del Cauca Dilian Francisca Toro.

Para esta noche, se espera la llegada de la comitiva del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quienes serán recibidos por la canciller Rosa Villavicencio.

Y es que precisamente es la canciller Rosa Villavicencio, la designada para representar al Gobierno Nacional en el recibimiento de todas las comitivas presidenciales. Lo hará junto al canciller designado, Omar Bulla.

¿Cuántos invitados especiales tendrá el evento?

Según la Cancillería, hay confirmados 9 jefes de estado, 12 vicecancilleres de países como Brasil, Marruecos, Portugal, entre otros; 24 alcaldes y gobernadores y Magistrados y representantes del sector judicial del país