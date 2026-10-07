De la Espriella reversó contrato de Altus Barquero por $60 millones en el Ministerio de Interior

Fin le puso el presidente Abelardo De La Espriella al contrato que Altus Baquero acababa de firmar en el Ministerio del Interior.

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral firmó un contrato de asesoría jurídica con el Ministerio del Interior, que iba hasta el 31 de diciembre, por un valor de 60 millones de pesos.

El motivo principal, es que el presidente De La Espriella no estaba enterado de la firma de este contrato.

Contrato con el que Altus debía brindar: “acompañamiento técnico-jurídico especializado”, proporcionando respaldo y solidez institucional mediante la fundamentación en dogmática jurídica y compendios jurisprudenciales, a través de la cual se presente una evaluación integral y sistemática de alto nivel alDespacho del Ministro, en materia de la formulación de decisiones y las estrategias de implementación en relación con asuntos temáticos y conexos que sean competencia de laDirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, mediante el examen sustantivo de viabilidad legal y de los efectos jurídicos de la implementación de una posible decisión bajo una configuración de acción sin daño, cuestión que se hace extensible a materias del sector Interior a través de la proyección de conceptos en derecho administrativo y la estructuración de insumos jurídicos vinculados a la gestión ministerial, garantizando una integración dogmática de decisiones estratégicas orientada en criterios configurados bajo el rigor normativo de la aplicación del Sistema de Fuentes del Derecho Colombiano y el Debido Proceso y en los asuntos sectoriales de la Seguridad, la Convivencia Ciudadana y el Gobierno que sean competencia del Despacho, solidez institucional".