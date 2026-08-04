Presidente electo permanecerá tres días en Cali: esta será la agenda oficial de la posesión

Cali

El presidente electo Abelardo de la Espriella permanecerá tres días en Cali con motivo de su posesión presidencial. La agenda oficial arrancará el 6 de agosto, un día antes de la ceremonia de transmisión de mando, con un saludo a la prensa nacional e internacional, y se extenderá hasta el 8 de agosto con el primer consejo de seguridad de su Gobierno en la capital del Valle.

“El 6 de agosto el presidente va a dar un saludo a la prensa nacional e internacional en la Universidad Santiago de Cali, en el Arena, a las 6:30 de la tarde. Luego, el 7 de agosto será el acto de posesión a las 3:00 de la tarde y a las 5:00 será la toma de mando en el Batallón Pichincha. Al otro día el presidente hará el primer consejo de seguridad, como se ha comprometido con las autoridades locales”, señaló Mabel Lara, gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Cali.

La funcionaria confirmó que las delegaciones oficiales ya comenzaron a llegar a Cali, aunque el mayor flujo de visitantes se espera entre el 6 y el 7 de agosto. Entre ellos estará la prensa internacional, para la cual la Alcaldía habilitó un centro de operaciones.

“Desde el 1 de agosto las delegaciones están llegando a nuestra ciudad. Tendremos un pico muy alto el 6 y el 7 de agosto. Hemos dispuesto la casa turística para que sea el punto de la prensa internacional. Hasta este momento en el reporte de inscritos, hay 200 periodistas de los cuales el 60% son internacionales que van a estar en este circuito turístico”, afirmó.

Además, indicó que el Hotel Intercontinental será uno de los principales puntos de recepción y concentración de las delegaciones oficiales.