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07 oct 2026 Actualizado 11:36

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“Abra las puertas de la reelección y me enfrentará”: Petro al presidente Abelardo de la Espriella

“Yo a usted no le temo”, le escribió Petro a De la Espriella.

Imagen de referencia. Gustavo Petro (izquierda) - Abelardo De La Espriella (derecha) - Edificio de gobierno (centro): Getty Images.

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El expresidente Gustavo Petro reaccionó a las palabras del mandatario Abelardo de la Espriella y lo invitó a abrir “las puertas de la reelección”, luego de el actual jefe de Estado se pronunciara sobre las elecciones regionales 2027.

Los vamos a derrotar en las urnas, no hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”, dijo De la Espriella.

A esto, Petro afirmó: “Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo. Habrá (abra) las puertas de la reelección y me enfrentará”.

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