“Abra las puertas de la reelección y me enfrentará”: Petro al presidente Abelardo de la Espriella
“Yo a usted no le temo”, le escribió Petro a De la Espriella.
El expresidente Gustavo Petro reaccionó a las palabras del mandatario Abelardo de la Espriella y lo invitó a abrir “las puertas de la reelección”, luego de el actual jefe de Estado se pronunciara sobre las elecciones regionales 2027.
“Los vamos a derrotar en las urnas, no hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”, dijo De la Espriella.
A esto, Petro afirmó: “Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo. Habrá (abra) las puertas de la reelección y me enfrentará”.
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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...