“Abra las puertas de la reelección y me enfrentará”: Petro al presidente Abelardo de la Espriella

Imagen de referencia. Gustavo Petro (izquierda) - Abelardo De La Espriella (derecha) - Edificio de gobierno (centro): Getty Images.

El expresidente Gustavo Petro reaccionó a las palabras del mandatario Abelardo de la Espriella y lo invitó a abrir “las puertas de la reelección”, luego de el actual jefe de Estado se pronunciara sobre las elecciones regionales 2027.

“Los vamos a derrotar en las urnas, no hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”, dijo De la Espriella.

A esto, Petro afirmó: “Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo. Habrá (abra) las puertas de la reelección y me enfrentará”.