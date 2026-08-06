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07 ago 2026 Actualizado 13:41

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Política

Invitados a la posesión de Abelardo de la Espriella: presidentes, rey Felipe VI y más llegan a Cali

Son varios presidentes los que estarán en la posesión de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto en Cali y sostendrá reuniones con algunos de ellos.

Felipe VI, Abelardo de la Espriella, Javier Milei. Fotos: (Photo by ANP via Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images)

Felipe VI, Abelardo de la Espriella, Javier Milei. Fotos: (Photo by ANP via Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images)

Felipe VI, Abelardo de la Espriella, Javier Milei. Fotos: (Photo by ANP via Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images)
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Este viernes, 7 de agosto, se llevará a cabo desde las 3:00 de la tarde la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Puede ver: Agenda de reuniones bilaterales de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo antes de posesión

Entre los invitados destaca la presencia del rey de España, Felipe VI, quien se espera aterrice en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira en la mañana del 7 de agosto. Junto a él llegan el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

¿Cuáles son los presidentes y delegaciones invitadas a la posesión de Abelardo de la Espriella?

  • Javier Milei, presidente de Argentina
  • Daniel Noboa, presidente de Ecuador
  • José Antonio Kast, presidente de Chile
  • Santiago Peña, presidente de Paraguay
  • José Raúl Mulino, presidente de Panamá
  • Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao
  • Nasry Asfura, jefe de Estado de Honduras
  • Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica

Lea aquí: Con nueva demanda sobre fraude electoral, piden suspender posesión de Abelardo de la Espriella

Asimismo, Estados Unidos anunció que, aunque el presidente Donald Trump no asistirá, sí envía una comitiva de primer nivel, integrada por:

  • Joseph M. Humire - subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas
  • Hugo Guevara - encargado de Negocios de la Embajada de EEUU
  • Mario Díaz-Balart - representante a la Cámara
  • Terrance Cole - administrador de la DEA
  • Sara Carter Bailey - directora antidrogas
  • Cliff Sims - asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente
  • Viviana Bovo - asesora para el Hemisferio Occidental
  • Kris Jarvis - Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan

Entr otros invitados a la posesión presidencial en Colombia figuran cancilleres de Israel, Suecia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile y Honduras.

¿Qué alcaldes y gobernadores estarán en la posesión de Abelardo de la Espriella?

  • Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas.
  • Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.
  • Alcalde de Montería, Hugo García
  • Alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña
  • Alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz
  • Gobernado de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
  • Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

Le puede interesar: Gobierno electo explica exclusión de países de la posesión: embajadores no estaban acreditados

Abelardo de la Espriella sostendrá reuniones antes de su posesión

  • Rey Felipe VI de España
  • Javier Milei, de Argentina
  • José Antonio Kast, de Chile
  • Daniel Noboa, de Ecuador
  • José Raúl Mulino, de Panamá
  • Santiago Peña, de Paraguay
  • Nasry Asfura, de Honduras
  • Luis Abinader, de República Dominicana

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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