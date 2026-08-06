Invitados a la posesión de Abelardo de la Espriella: presidentes, rey Felipe VI y más llegan a Cali
Son varios presidentes los que estarán en la posesión de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto en Cali y sostendrá reuniones con algunos de ellos.
Este viernes, 7 de agosto, se llevará a cabo desde las 3:00 de la tarde la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.
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Entre los invitados destaca la presencia del rey de España, Felipe VI, quien se espera aterrice en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira en la mañana del 7 de agosto. Junto a él llegan el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
¿Cuáles son los presidentes y delegaciones invitadas a la posesión de Abelardo de la Espriella?
- Javier Milei, presidente de Argentina
- Daniel Noboa, presidente de Ecuador
- José Antonio Kast, presidente de Chile
- Santiago Peña, presidente de Paraguay
- José Raúl Mulino, presidente de Panamá
- Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao
- Nasry Asfura, jefe de Estado de Honduras
- Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica
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Asimismo, Estados Unidos anunció que, aunque el presidente Donald Trump no asistirá, sí envía una comitiva de primer nivel, integrada por:
- Joseph M. Humire - subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas
- Hugo Guevara - encargado de Negocios de la Embajada de EEUU
- Mario Díaz-Balart - representante a la Cámara
- Terrance Cole - administrador de la DEA
- Sara Carter Bailey - directora antidrogas
- Cliff Sims - asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente
- Viviana Bovo - asesora para el Hemisferio Occidental
- Kris Jarvis - Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan
Entr otros invitados a la posesión presidencial en Colombia figuran cancilleres de Israel, Suecia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile y Honduras.
¿Qué alcaldes y gobernadores estarán en la posesión de Abelardo de la Espriella?
- Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas.
- Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.
- Alcalde de Montería, Hugo García
- Alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña
- Alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz
- Gobernado de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
- Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.
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Abelardo de la Espriella sostendrá reuniones antes de su posesión
- Rey Felipe VI de España
- Javier Milei, de Argentina
- José Antonio Kast, de Chile
- Daniel Noboa, de Ecuador
- José Raúl Mulino, de Panamá
- Santiago Peña, de Paraguay
- Nasry Asfura, de Honduras
- Luis Abinader, de República Dominicana
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...