Invitados a la posesión de Abelardo de la Espriella: presidentes, rey Felipe VI y más llegan a Cali

Felipe VI, Abelardo de la Espriella, Javier Milei. Fotos: (Photo by ANP via Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images)

Este viernes, 7 de agosto, se llevará a cabo desde las 3:00 de la tarde la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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Entre los invitados destaca la presencia del rey de España, Felipe VI, quien se espera aterrice en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira en la mañana del 7 de agosto. Junto a él llegan el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Javier Milei , presidente de Argentina

, presidente de Argentina Daniel Noboa , presidente de Ecuador

, presidente de Ecuador José Antonio Kast , presidente de Chile

, presidente de Chile Santiago Peña , presidente de Paraguay

, presidente de Paraguay José Raúl Mulino, presidente de Panamá

presidente de Panamá Gilmar Pisas , primer ministro de Curazao

, primer ministro de Curazao Nasry Asfura , jefe de Estado de Honduras

, jefe de Estado de Honduras Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica

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Asimismo, Estados Unidos anunció que, aunque el presidente Donald Trump no asistirá, sí envía una comitiva de primer nivel, integrada por:

Joseph M. Humire - subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas

subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas Hugo Guevara - encargado de Negocios de la Embajada de EEUU

- encargado de Negocios de la Embajada de EEUU Mario Díaz-Balart - representante a la Cámara

- representante a la Cámara Terrance Cole - administrador de la DEA

- administrador de la DEA Sara Carter Bailey - directora antidrogas

- directora antidrogas Cliff Sims - asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente

- asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente Viviana Bovo - asesora para el Hemisferio Occidental

- asesora para el Hemisferio Occidental Kris Jarvis - Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan

Entr otros invitados a la posesión presidencial en Colombia figuran cancilleres de Israel, Suecia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile y Honduras.

¿Qué alcaldes y gobernadores estarán en la posesión de Abelardo de la Espriella?

Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas.

Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

Alcalde de Montería, Hugo García

Alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña

Alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz

Gobernado de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

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Abelardo de la Espriella sostendrá reuniones antes de su posesión

Rey Felipe VI de España

Javier Milei, de Argentina

José Antonio Kast, de Chile

Daniel Noboa, de Ecuador

José Raúl Mulino, de Panamá

Santiago Peña, de Paraguay

Nasry Asfura, de Honduras

Luis Abinader, de República Dominicana

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