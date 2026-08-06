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Agenda de reuniones bilaterales de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo antes de posesión

El Radar de Villar, de La Luciérnaga, conoció en primicia la agenda de reuniones bilaterales que sostendrán el presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente designado, José Manuel Restrepo, antes de la posesión en el cargo que tendrá lugar el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali.

Entre las reuniones que el presidente electo sostendrá antes de la ceremonia de cambio de mando se destacan encuentros con el rey de España, Felipe VI, y los presidentes:

Javier Milei, de Argentina

de Argentina José Antonio Kast , de Chile

, de Chile Daniel Noboa , de Ecuador

, de Ecuador José Raúl Mulino , de Panamá

, de Panamá Santiago Peña , de Paraguay

, de Paraguay Nasry Asfura , de Honduras

, de Honduras Luis Abinader, de República Dominicana

Entre tanto, el vicepresidente designado se reunirá con su homólogo de El Salvador, Félix Ulloa, así como con representantes de Portugal, Corea del Sur, México, Marruecos, Guatemala y Perú.

Posteriormente, el 7 de agosto, De la Espriella y Restrepo sostendrán encuentros con representantes de Suecia, Brasil, Estados Unidos e Israel.

Abelardo de la Espriella tomará posesión de la Presidencia de la República el próximo viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia a la que ya confirmaron su asistencia el rey Felipe VI de España, ocho presidentes latinoamericanos, representantes del Reino de los Países Bajos y una amplia delegación de Estados Unidos.

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Ya comenzaron a llegar las delegaciones para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

Este 5 de agosto, ya comenzaron a llegar a la ciudad de Cali los invitados especiales para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

La primera delegación oficial en llegar fue la del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien fue recibido en el aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón por el alcalde de Cali, Alejandro Eder y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

En contexto: Comienzan a llegar las delegaciones para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

También se espera la llegada de la comitiva del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la cual será recibida por la canciller Rosa Villavicencio.

Cabe recordar que es la canciller Villavicencio la funcionaria designada para representar al Gobierno del presidente Gustavo Petro en el recibimiento de todas las comitivas presidenciales junto al canciller designado por Abelardo de la Espriella, Omar Bula.

Según la Cancillería, se confirma la asistencia de 9 jefes de estado, 12 vicecancilleres de países como Brasil, Marruecos, Portugal, 24 alcaldes y gobernadores, así como otros magistrados y representantes del sector judicial del país.

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