Tribunal da vía libre a posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

Imagen de referencia | Tribunal - Abelardo de la Espriella: Getty Images.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una decisión sobre la solicitud de medida cautelar que buscaba suspender la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente en Cali este 7 de agosto, la Corporación concluyó que no había una amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados.

Posesión presidencial no vulnera los derechos e intereses colectivos invocados

Esta medida cautelar solicitada dentro de una acción popular que pretendía suspender este acto en Cali, sin embargo, el tribunal explicó que no había vulneración de derechos con relación a:

1) Autorización del Congreso de la República para sesionar en Cali

2) Costos del desplazamiento

3) Condiciones de seguridad del evento.

Por lo que, con la información recibida de todas las partes solicitadas, el Magistrado Luis Manuel Lasso decidió que “con ellas se controvierte la información arrimada por las accionadas y esta etapa procesal no es la correspondiente para manifestar su inconformidad, máxime cuando el Tribunal ha determinado que, hasta este momento procesal, no se evidencia una amenaza real, actual y grave que conlleve a decretar medidas cautelares de urgencia.”

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