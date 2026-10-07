Gobierno oficializó contrato con Fiducoldex para ejecución del Fondo Milagro: este es el documento

El Gobierno presentó oficialmente la consolidación del Fondo Milagro, lo que consideran como un patrimonio autónomo para centralizar, administrar y ejecutar los recursos destinados a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El Ministerio de Hacienda oficializó la contratación directa con Fiducoldex para la ejecución del Fondo Milagro, desde donde manejarán los recursos para la reconstrucción.

El contrato tiene una duración indeterminada, y además, dispone un pago fijo mensual de 142 salarios mínimos para Fiducoldex, es decir $248,6 millones.

El Gobierno dispuso que los recursos del Fondo Milagro se manejarán desde el Ministerio de Hacienda y no desde la fiducia. Dichos recursos van a hacer manejados por el gerente nombrado por el presidente, que en este caso es Jaime Uribe, quien contará también con su propia Unidad de Gestión, un grupo de personas que apoyará la planeación de los proyectos, seleccionará proveedores, supervisará y validará los desembolsos.

Adición te recursos

A través del 1488, el Gobierno de Abelardo De La Espriella adicionó $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación del 2026, para financiar el Fondo Milagro que manejará el plan de reconstrucción en el país.

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