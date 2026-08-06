Las estaciones de la línea 1 del metro de Bogotá: ¿Dónde quedan y cómo se llaman? Lista completa

El metro de Bogotá es, actualmente, la obra de infraestructura vial más importante en la capital siendo, además, la más esperada de toda la ciudadanía.

Tras muchos años de simples anuncios, en las últimas dos administraciones distritales se terminó materializando el inicio de las obras que, a la fecha, ya acumulan el 80,37 %, a corte del 30 de junio, de avance en su primera línea y, también, la prueba de los primeros vagones en los viaductos que ya están construidos.

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Cabe recordar que la primera línea del metro, que es actualmente la totalidad de las obras en las que se avanzan, “tendrá en total una extensión de 23,9 kilómetros, desde el Patio Taller en Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas”, según explicó la Alcaldía de Bogotá en su página web.

A propósito, el mismo alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, confirmó el pasado 20 de julio que “ya son más de 16 kilómetros de viaducto construidos y la obra entra en su recta final”.

Sin embargo, estos no son los únicos hitos en los trabajos que se pueden observar en las zonas de la capital por donde el medio de transporte, sino que también se le suma el alzamiento de algunas de las estaciones que, entre otras cosas, ya fueron nombradas, incluso, algunas por la misma ciudadanía.

Tres estaciones de la primera línea del metro de Bogotá fueron nombradas por la ciudadanía

Recientemente, a finales de junio precisamente, se dieron a conocer los nombres de tres estaciones de la primera línea de Bogotá que fueron elegidos por medio de una dinámica que lideró la administración distrital.

Durante más de un mes, miles de bogotanos se conectaron a través de Chatico, el asistente virtual del Distrito, y de la página web de la Alcaldía, para elegir entre las opciones propuestas y bautizar nuevos espacios del sistema de transporte que transformará la ciudad.

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En esa línea, las estaciones a las que se les eligió nombre fueron las siguientes:

Estación 3: Total de votos: 15.142. Nombre elegido: Ciudad Kennedy con 6.269

Total de votos: 15.142. Nombre elegido: con 6.269 Estación 4: Total de votos: 14.587. Nombre elegido: Timiza con 9.601

Total de votos: 14.587. Nombre elegido: con 9.601 Estación 10: Total de votos: 14.416. Nombre elegido: Santa Isabel con 7.710

Sin embargo, no son las únicas estaciones que ya están nombradas, pues de las 16 que hay, 15 ya están nombradas

Los nombres de las demás estaciones de la primera línea del metro de Bogotá

Estación 1: Gibraltar

Gibraltar E stación 2: Portal Américas

Portal Américas Estación 5: Hospital de Kennedy

Hospital de Kennedy Estación 6: Avenida Boyacá

Avenida Boyacá Estación 8: Puente Aranda

Puente Aranda Estación 9: SENA

SENA Estación 11: Hospital (HOMI)

Hospital (HOMI) Estación 12: Avenida Jiménez

Avenida Jiménez Estación 14: Calle 45

Calle 45 Estación 15 : Calle 63

: Calle 63 Estación 16: Calle 72

Sobre la estación número 7, puntualmente, aun no tiene nombre, ya que corresponde a una estación de integración con TransMilenio, por lo que más adelante tendrá un procedimiento conjunto para elegir el nombre.

¿En dónde quedan las 16 estaciones de la primera línea del metro de Bogotá?

Estas son las ubicaciones exactas de cada estación:

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E1: Avenida Villavicencio. Carrera 94 - Carrera 93

Avenida Villavicencio. Carrera 94 - Carrera 93 E2: Avenida Villavicencio. Carrera 86B - Carrera 86G

Avenida Villavicencio. Carrera 86B - Carrera 86G E3: Avenida Villavicencio. Carrera 80D-Carrera 80G

Avenida Villavicencio. Carrera 80D-Carrera 80G E4: Avenida Primero de mayo. Calle 42 sur - Calle 42c sur

Avenida Primero de mayo. Calle 42 sur - Calle 42c sur E5: Avenida Primero de mayo. Calle 40 sur - Calle 39 sur

Avenida Primero de mayo. Calle 40 sur - Calle 39 sur E6: Avenida Primero de mayo. Av Boyacá - carrera 72c

Avenida Primero de mayo. Av Boyacá - carrera 72c E7: Avenida Primero de mayo. Av 68 - Carrera 52c

Avenida Primero de mayo. Av 68 - Carrera 52c E8: Avenida Primero de mayo. - Glorieta carrera 50

Avenida Primero de mayo. - Glorieta carrera 50 E9: NQS. Diagonal 16 sur - Calle 17A bis sur

NQS. Diagonal 16 sur - Calle 17A bis sur E10: Calle 1 Carrera 24 - Carrera 24c

Calle 1 Carrera 24 - Carrera 24c E11: Avenida Caracas. Calle 2 -calle 3

Avenida Caracas. Calle 2 -calle 3 E12: Avenida Caracas. Calle 11 - Calle 13

Avenida Caracas. Calle 11 - Calle 13 E13: Avenida Caracas. Calle 24A - Calle 26

Avenida Caracas. Calle 24A - Calle 26 E14: Avenida Caracas. Calle 42 - Calle 44

Avenida Caracas. Calle 42 - Calle 44 E15: Avenida Caracas. Calle 61-calle 63

Avenida Caracas. Calle 61-calle 63 E16: Avenida Caracas. Calle 72- calle74

Estas son fotos de algunas de las estaciones de la primera línea del metro de Bogotá

Estaciones en construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá. Ampliar Estaciones en construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá. Cerrar

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