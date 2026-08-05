Arranca la construcción de la ALO Sur: Obra que transformará el acceso en el suroccidente de Bogotá

Ya es un hecho la firma por parte de la ANI y Mintransporte en la que se aprueba el Acta de Inicio que marca el arranque oficial de la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur. Este proyecto busca reducir las eternas filas de vehículos en la Autopista Sur y perfilarse como el nuevo eje de competitividad para el ingreso de carga a la capital.

La ALO Sur tendrá una extensión de 24,5 kilómetros y conectará el sector de Chusacá en Sibaté con la Calle 13 en Fontibón. La obra contempla una inversión masiva de $1,18 billones de pesos y se dividirá en etapas para que los ciudadanos empiecen a ver beneficios pronto.

El plan de trabajo está diseñado para completarse en cuatro años y operar de forma gradual los primeros dos años se entregará la calzada oriental, que inicialmente funcionará en ambos sentidos y después se habilitará la calzada occidental, para completar así la doble calzada en todo el corredor.

La Autopista Sur es hoy uno de los puntos más críticos de tráfico en Colombia. Según Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), esta nueva vía será una alternativa “moderna y eficiente” que mejorará el flujo de los camiones de carga que abastecen a la ciudad y que se dirigen hacia el centro y occidente del país.

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El proyecto además de estar pensado para los carros y camiones. La ALO Sur incluirá una alameda de 9,5 kilómetros de largo dentro de Bogotá, lo que significa cerca de 153.000 metros cuadrados de espacio público con andenes, zonas verdes y ciclorrutas.

Así mismo la obra mira hacia el futuro, pues dejará el espacio disponible para que más adelante se pueda implementar un sistema de transporte masivo, como TransMilenio. En total, se construirán 46 puentes y dos grandes intersecciones a desnivel para que el tráfico fluya sin interrupciones.

El inicio de las obras se da tras haber obtenido las licencias ambientales necesarias (otorgadas por la ANLA en 2024 y la CAR en 2026) y tras un importante acuerdo con el Metro de Bogotá.

El concesionario ALO Sur S.A.S. ajustó sus diseños para no interferir con la Primera Línea del Metro en el sector de Gibraltar y retiró una demanda arbitral que existía previamente, así se despejó el camino jurídico y técnico para dar inicio inmediato a la fase de construcción.