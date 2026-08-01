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01 ago 2026 Actualizado 23:46

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Línea 1 del Metro de Bogotá abre más de 1.000 ofertas laborales: perfiles y requisitos para aplicar

La Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ será el próximo jueves 06 de agosto. Le contamos los requisitos para poder aplicar a estas vacantes.

Línea 1 del Metro abre vacantes, hay más de 1.000 ofertas: perfiles y requisitos para aplicar

Línea 1 del Metro abre vacantes, hay más de 1.000 ofertas: perfiles y requisitos para aplicar

Línea 1 del Metro abre vacantes, hay más de 1.000 ofertas: perfiles y requisitos para aplicar
Bogotá
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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo Presencial para apoyar los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.

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¿Dónde y cuándo?

Pude postularse con su hoja de vida actualizada el próximo jueves 6 de agosto de 2026, en el Polideportivo de Bosa Palestina, al suroccidente de Bogotá, ubicado en la calle 68 sur #81G-09.

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Son más de 1.000 puestos de trabajo para los siguientes cargos:

  • Técnicos electricistas.
  • Oficiales hidráulicos.
  • Técnicos HVAC de climatización y ventilación.
  • Técnicos de redes contra incendio.
  • Técnicos C&I control e instrumentación.
  • Instaladores de drywall.
  • Oficiales de enchape.
  • Pintores de obras.
  • Ayudantes de construcción.
  • Auxiliares de tráfico.

Requisitos de las vacantes:

  • Formación desde básica primaria, bachiller, técnico o tecnólogo, según el cargo.
  • Experiencia desde seis meses para ayudantes de construcción y desde 12 meses para los demás cargos.
  • Educación formal, técnica o tecnóloga, dependiendo del cargo.
  • Hoja de vida actualizada.
  • Copia de cédula de ciudadanía.
  • Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.
  • Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
  • Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

Confirme asistencia:

Debe confirmar su asistencia en el formulario que ha habilitado la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que encontrará en este link: Formulario de inscripción.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Más información: Concierto GRATIS Bogotá 1 de agosto: Horario presentación Calibre 50, Luister La Voz y más artistas

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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