Línea 1 del Metro de Bogotá abre más de 1.000 ofertas laborales: perfiles y requisitos para aplicar

Línea 1 del Metro abre vacantes, hay más de 1.000 ofertas: perfiles y requisitos para aplicar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo Presencial para apoyar los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.

Lea también: Encuentro cultural, artístico y ambiental en Fontibón: uno de los planes del fin de semana en Bogotá

¿Dónde y cuándo?

Pude postularse con su hoja de vida actualizada el próximo jueves 6 de agosto de 2026, en el Polideportivo de Bosa Palestina, al suroccidente de Bogotá, ubicado en la calle 68 sur #81G-09.

Le puede interesar: Se cayó por cuarta vez la licitación de la Calle 13: megaproyecto de $2,4 billones quedó desierto

Son más de 1.000 puestos de trabajo para los siguientes cargos:

Técnicos electricistas.

Oficiales hidráulicos.

Técnicos HVAC de climatización y ventilación.

Técnicos de redes contra incendio.

Técnicos C&I control e instrumentación.

Instaladores de drywall.

Oficiales de enchape.

Pintores de obras.

Ayudantes de construcción.

Auxiliares de tráfico.

Requisitos de las vacantes:

Formación desde básica primaria, bachiller, técnico o tecnólogo, según el cargo.

Experiencia desde seis meses para ayudantes de construcción y desde 12 meses para los demás cargos.

Educación formal, técnica o tecnóloga, dependiendo del cargo.

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.

Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

Confirme asistencia:

Debe confirmar su asistencia en el formulario que ha habilitado la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que encontrará en este link: Formulario de inscripción.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Más información: Concierto GRATIS Bogotá 1 de agosto: Horario presentación Calibre 50, Luister La Voz y más artistas

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: