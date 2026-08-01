Línea 1 del Metro de Bogotá abre más de 1.000 ofertas laborales: perfiles y requisitos para aplicar
La Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ será el próximo jueves 06 de agosto. Le contamos los requisitos para poder aplicar a estas vacantes.
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo Presencial para apoyar los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.
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¿Dónde y cuándo?
Pude postularse con su hoja de vida actualizada el próximo jueves 6 de agosto de 2026, en el Polideportivo de Bosa Palestina, al suroccidente de Bogotá, ubicado en la calle 68 sur #81G-09.
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Son más de 1.000 puestos de trabajo para los siguientes cargos:
- Técnicos electricistas.
- Oficiales hidráulicos.
- Técnicos HVAC de climatización y ventilación.
- Técnicos de redes contra incendio.
- Técnicos C&I control e instrumentación.
- Instaladores de drywall.
- Oficiales de enchape.
- Pintores de obras.
- Ayudantes de construcción.
- Auxiliares de tráfico.
Requisitos de las vacantes:
- Formación desde básica primaria, bachiller, técnico o tecnólogo, según el cargo.
- Experiencia desde seis meses para ayudantes de construcción y desde 12 meses para los demás cargos.
- Educación formal, técnica o tecnóloga, dependiendo del cargo.
- Hoja de vida actualizada.
- Copia de cédula de ciudadanía.
- Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.
- Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
- Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.
Confirme asistencia:
Debe confirmar su asistencia en el formulario que ha habilitado la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que encontrará en este link: Formulario de inscripción.
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...