Macklemore donará 1 millón de dólares de su salario de la gira de Ed Sheeran para apoyar a Palestina

El rapero estadounidense Macklemore, exintegrante del dúo Macklemore & Ryan Lewis, anunció que donará un millón de dólares de sus ganancias netas obtenidas al apoyar a Ed Sheeran en su gira “Loop Tour” a organizaciones que trabajan en apoyo al pueblo palestino, e invitó al multimillonario Robert Kraft a igualar su donación.

¿Por qué Macklemore fue excluido de la gira de Ed Sheeran?

El rapero fue excluido de la gira actual de Sheeran a principios de esta semana tras gritar “Palestina libre” en el escenario y pronunciar un discurso político en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a principios de septiembre.

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¿Qué dijo Macklemore al ser expulsado?

Al parecer, culpó al propietario de los New England Patriots, Kraft, y afirmó que el magnate había presionado a otros dueños de estadios para impedirle actuar en sus recintos.

¿Qué acciones tomó Macklemore?

Este miércoles, Macklemore publicó otra extensa nota en sus redes sociales en la que anunciaba que donaría sus ganancias netas a organizaciones como Palestine Children’s Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee y Anera.

¿Qué respondieron Robert Kraft y Ed Sheeran?

Sheeran y Kraft vieron y superaron la donación de un millón de dólares de Macklemore para ayudar a Palestina, donando dos millones cada uno, aunque no está claro a quién exactamente.

En un comunicado difundido a través de la cuenta de X del Gillette Stadium, Kraft declaró:

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“He dedicado gran parte de mi vida a tender puentes entre todas las personas. Creo profundamente que vale la pena proteger todas las vidas. Hoy mismo, antes de que Macklemore me desafiara a igualar su donación, Ed me llamó y me pidió que me comprometiera a aportar 2 millones de dólares e igualar su donación para ayudar a combatir esta crisis humanitaria en la región. Ahora, Ed planea contactar a otros propietarios de recintos y nuestro objetivo es seguir trabajando juntos para tender puentes”.

Además, quisiera que quienes se manifiestan en apoyo al pueblo palestino sepan que, durante décadas, he respaldado iniciativas que generan oportunidades para los palestinos y que han reunido a jóvenes palestinos e israelíes para crear empresas, generar empleos y forjar relaciones.