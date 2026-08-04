Alcalde Galán firmó decreto para avanzar en proyecto que buscará transformar el centro de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmó el Decreto 290, el cual modifica el Plan Parcial Estación Metro 26 y habilita a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) para continuar con el proyecto.

La modificación normativa permite avanzar en el desarrollo de la Unidad de Actuación Urbanística 4 (UAU 4), donde se construirán 3.052 viviendas, además de espacios comerciales, servicios y más de 29.000 metros cuadrados de áreas libres con espacio público.

El proyecto intentará renovar el centro de Bogotá

El Plan Parcial Estación Metro 26 contempla un desarrollo de usos mixtos que estará ubicado alrededor de la futura Estación 13 de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la Estación Central de TransMilenio y la estación del Regiotram de Occidente, convirtiéndose en uno de los principales nodos de transporte de la ciudad.

Según la Administración Distrital, el objetivo es recuperar un área que permaneció subutilizada durante más de una década y transformarla en un espacio que combine vivienda, comercio, servicios y espacio público, integrado a la infraestructura de movilidad.

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Decreto permitirá avanzar con la selección del desarrollador

Con la expedición del Decreto 290, RenoBo contará con las condiciones jurídicas y urbanísticas necesarias para continuar con la estructuración del proyecto y abrir posteriormente el proceso para seleccionar al desarrollador inmobiliario.

"Este decreto es la luz verde que estábamos esperando. Nos da la certeza jurídica y normativa para seguir estructurando la iniciativa“, afirmó el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes.

El funcionario agregó que el propósito no es únicamente construir viviendas y comercio, sino recuperar un espacio que llevaba años en desuso y conectarlo con los principales sistemas de transporte masivo de la capital.

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¿Qué sigue para el proyecto Estación Metro 26?

Durante los próximos meses, la firma Bonus Banca de Inversión, seleccionada por RenoBo, finalizará la estructuración técnica, financiera y jurídica del modelo de negocio.

Una vez concluida esa etapa, se abrirá un proceso competitivo para elegir al desarrollador inmobiliario encargado del diseño, financiación, construcción y comercialización del proyecto.