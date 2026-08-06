Alcaldía de Bogotá invita a elegir las voces y sonidos que identificarán al Metro

La Alcaldía de Bogotá presentó Vocímetro, una herramienta interactiva que permitirá a la ciudadanía escoger los atributos de la voz, los sonidos y los mensajes que acompañarán la experiencia de viaje cuando el Metro entre en operación.

La iniciativa hace parte de la estrategia BogotáModoMetro, con la cual el Distrito busca fortalecer la apropiación ciudadana del proyecto antes de su entrada en funcionamiento y promover una cultura de movilidad basada en la convivencia, el respeto y el sentido de pertenencia.

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¿Cómo funciona Vocímetro?

A través de la plataforma digital, los ciudadanos podrán responder una serie de preguntas para elegir aspectos como el género, el tono y el carácter de la voz que identificará al Metro de Bogotá.

Además, los participantes podrán elegir los mensajes y sonidos que, a su juicio, representan mejor a Bogotá y definir las sensaciones que estos deberían transmitir durante los recorridos.

Según explicó el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, los aportes de los ciudadanos servirán como insumo para definir la identidad sonora que acompañará a los usuarios del sistema.

Identidad sonora busca fortalecer la experiencia de viaje

De acuerdo con la alcaldía, la construcción de esta identidad se apoya en estudios de neurociencia, ciencias del comportamiento y psicología del transporte, que destacan la importancia del sonido para orientar a los usuarios, reducir la incertidumbre, mejorar la percepción de seguridad y favorecer la convivencia en los sistemas de transporte masivo.

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La líder del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, Natalia Rodríguez, explicó que la participación de los ciudadanos permitirá que la futura voz del Metro refleje la diversidad cultural de la capital y fortalezca el sentido de pertenencia de quienes utilizarán el sistema.

¿Hasta cuándo se puede participar?

Vocímetro estará disponible durante un mes y combinará la participación virtual con actividades presenciales en diferentes puntos de la ciudad para que más personas puedan aportar a la construcción de la identidad sonora del Metro de Bogotá.

Con esta iniciativa, el Distrito busca que las voces, sonidos y mensajes que acompañen los recorridos sean el resultado de un proceso participativo y representen la identidad de la ciudad desde el inicio del sistema.