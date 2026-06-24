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24 jun 2026 Actualizado 16:48

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Bogotá

Estaciones del metro de Bogotá ya tienen nombre

Los nombres de las estaciones están asociados a hitos geográficos de su entorno. 

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Durante más de un mes, miles de bogotanos se conectaron a través de Chatico, el asistente virtual del Distrito, y de la página web de la Alcaldía, para elegir entre las opciones propuestas y bautizar nuevos espacios del sistema de transporte que transformará la ciudad.

Los resultados finales son:

  • Estación 3:  Total de votos: 15.142. Nombre elegido: Ciudad Kennedy con 6.269
  • Estación 4: Total de votos: 14.587. Nombre elegido: Timiza con 9.601
  • Estación 10: Total de votos: 14.416. Nombre elegido: Santa Isabel con 7.710

Los nombres de las demás estaciones están asociados a hitos geográficos de su entorno o a la estación de TransMilenio con las que tienen correspondencia.:

  • Estación 1: Gibraltar
  • Estación 2: Portal Américas
  • Estación 5: Hospital de Kennedy
  • Estación 6: Avenida Boyacá
  • Estación 8: Puente Aranda
  • Estación 9: SENA
  • Estación 11: Hospital (HOMI)
  • Estación 12: Avenida Jiménez
  • Estación 14: Calle 45
  • Estación 15: Calle 63
  • Estación 16: Calle 72

La estación 7, corresponde a una estación de integración con TransMilenio, por lo que más adelante tendrá un procedimiento conjunto para elegir el nombre.

Así las cosas, las 15 de las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya cuentan con nombre propio. Con corte al 31 de mayo de 2026, registra un progreso del 78.69% en su construcción a lo largo de los 24 kilómetros de trazado.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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