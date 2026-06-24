Estaciones del metro de Bogotá ya tienen nombre

Durante más de un mes, miles de bogotanos se conectaron a través de Chatico, el asistente virtual del Distrito, y de la página web de la Alcaldía, para elegir entre las opciones propuestas y bautizar nuevos espacios del sistema de transporte que transformará la ciudad.

Los resultados finales son:

Estación 3: Total de votos: 15.142. Nombre elegido: Ciudad Kennedy con 6.269

Estación 4: Total de votos: 14.587. Nombre elegido: Timiza con 9.601

Estación 10: Total de votos: 14.416. Nombre elegido: Santa Isabel con 7.710

Los nombres de las demás estaciones están asociados a hitos geográficos de su entorno o a la estación de TransMilenio con las que tienen correspondencia.:

Estación 1: Gibraltar

Estación 2: Portal Américas

Estación 5: Hospital de Kennedy

Estación 6: Avenida Boyacá

Estación 8: Puente Aranda

Estación 9: SENA

Estación 11: Hospital (HOMI)

Estación 12: Avenida Jiménez

Estación 14: Calle 45

Estación 15: Calle 63

Estación 16: Calle 72

La estación 7, corresponde a una estación de integración con TransMilenio, por lo que más adelante tendrá un procedimiento conjunto para elegir el nombre.

Así las cosas, las 15 de las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya cuentan con nombre propio. Con corte al 31 de mayo de 2026, registra un progreso del 78.69% en su construcción a lo largo de los 24 kilómetros de trazado.