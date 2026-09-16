Karol G y Marco Antonio Solís, nominados a los Latin Grammy 2026 por “Coleccionando Heridas”

Karol G y Marco Antonio Solís vuelven a ser protagonistas de los Latin Grammy 2026 gracias a su colaboración “Coleccionando Heridas”, canción que recibió nominaciones en dos de las categorías principales de la ceremonia.

El tema fue incluido en la categoría de Grabación del Año, donde competirá con canciones de artistas como Rosalía, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte y Carín León. También aparece entre las nominadas a Canción del Año, reconocimiento que distingue a los compositores de las obras.

“Coleccionando Heridas” hace parte de ‘Tropicoqueta’, el más reciente álbum de Karol G, que también está nominado a Álbum del Año. El disco aparece además en otras categorías relacionadas con la música urbana y regional mexicana.

Para Karol G, esta edición representa una importante presencia en los premios: la artista colombiana suma siete nominaciones, la misma cantidad que Rosalía, Jorge Drexler y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso.

La colaboración con Marco Antonio Solís también destaca por reunir a dos generaciones y propuestas diferentes de la música latina. El mexicano participa como intérprete y compositor de “Coleccionando Heridas”, mientras que entre los compositores también aparecen Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz y Luis Miguel Gómez Castaño.

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Los Latin Grammy 2026 se realizarán el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se conocerán los ganadores de las 60 categorías de esta edición.