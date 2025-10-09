¿Cómo se integrará el Metro con el sistema de transporte público de Bogotá? Le explicamos

A medida que pasa el tiempo, el metro de la ciudad de Bogotá deja de ser un sueño para convertirse en una realidad. En el mes de septiembre, llegó desde China a Cartagena los vagones que componen el primer tren de Bogotá, y recientemente, llegaron nuevamente al puerto de Cartagena, los vagones del segundo tren que hará parte del Metro de Bogotá.

Según la Empresa Metro de Bogotá (EMP), la flota de trenes estaría completa en la ciudad de Bogotá, para el mes de octubre de 2026. A este momento, los reportes indican que el proyecto del Metro, se encuentra en un avance alrededor del 64%

El Metro renovará las formas de moverse en Bogotá

Estos trenes tendrán la capacidad de transportar a 300 personas por cada vagón, por lo que en el tren, se podrían mover 1.800 personas en estos vehículos, que serán 100% automáticos, y podrán funcionar sin la necesidad de un conductor.

Este nuevo medio de transporte, que se está construyendo en la capital del país, aligerará en gran medida los transportes de los ciudadanos, pues en recorridos que actualmente le podrían tomar cerca de dos horas, con el Metro podría tardar alrededor de 30 minutos.

Además, la capacidad de estos trenes marcará un antes y un después en el transporte de Bogotá, pues recuerde que en los buses de mayor capacidad de TransMilenio, caben tan solo 250 personas, lo que sería un 13% de la cantidad de personas que podrían transportarse en un solo tren del Metro.

Sin embargo, la llegada del Metro a la capital no implicará que el actual sistema de transporte público quede obsoleto, pues, de hecho, se complementará con el servicio del Metro, para ofrecer un sistema mucho más completo.

¿Cómo se complementará el Metro con el actual transporte público de Bogotá?

Según la información presentada en la página web del Metro de Bogotá, el principal objetivo de este nuevo medio de transporte, es aportar la capacidad de movilidad adicional que es requerida en las zonas donde actualmente existe la mayor demanda de transporte, es decir, por la Av. Caracas.

Sin embargo, la red de transporte público masivo, seguirá siendo necesaria en diferentes zonas, pues se incluirán nuevas troncales de TransMilenio por la Av. Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida 68.

Esta primera línea del Metro, traerá consigo 16 estaciones, de las cuales, 10 se conectarán con estaciones del sistema TransMilenio. Por otro lado, se tiene planeado que en un futuro de 12 años, se implementen los tramos 2 y 3 del sistema Metro, siendo la segunda línea, direccionada hacia la localidad de Suba.

De igual forma, las estaciones del Metro también vendrán acompañadas, pues se espera que con ellas, se ofrezcan cerca de 19.000 cicloparqueaderos, conexiones con el Regiotram, TransMicable, trenes cercanos y futuros sistemas de transporte por cables aéreos. Todo esto, correspondiente a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), planteado para la Bogotá de 2022 a 2035.

