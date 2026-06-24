Metro de Bogotá operará en 2028 y se alistan entregas clave de infraestructura y vivienda: Galán

En entrevista con Caracol Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó un balance sobre el estado de los proyectos que están transformando la capital.

El avance del Metro de Bogotá: ¿Cuándo estará listo?

De acuerdo con el mandatario local, el principal hito de transformación en materia de movilidad es el Metro de Bogotá, con un avance que ya supera el 79 %. Según confirmó Galán, este año se terminará la construcción del viaducto y actualmente están llegando los trenes.

Subrayó que los ciudadanos podrán ver el sistema en operación en marzo de 2028. “En un año y nueve meses más o menos la gente se va a poder montar al Metro de Bogotá”, añadió.

Las próximas entregas de obras clave

Además de este megaproyecto, el alcalde anunció que en los próximos 18 meses será la recta final de su gobierno para consolidar y entregar obras clave.

Una de ellas será la entrada de operación del cable de San Cristóbal este 2026. También se entregarán cinco de los nueve grupos de la avenida 68, tres grupos de la avenida Cali, el puente de la calle 153 con Autopista Norte y el puente de Venecia en la intersección con la autopista Sur y la 68.

Implementación de las Ondas Metropolitanas

Una de las grandes novedades, de acuerdo con el alcalde de Bogotá, es la implementación de Ondas Metropolitanas: "Explicó que el metro no puede ser visto únicamente como una obra para mover pasajeros, sino como un proyecto integrador“.

Tal como explicó, esta estrategia busca aprovechar el impacto del metro en su entorno para promover un mejor espacio público, conectividad con peatones, bicicletas, SITP y vehículos particulares, además de impulsar la actividad económica, el comercio y la vivienda.

Subsidios de vivienda y empleo

En el ámbito social y de vivienda, Galán destacó que se han asignado 32.000 subsidios de vivienda, con la meta de superar los 60.000 durante su gobierno. “Lo que deja cerca de 28,000 cupos disponibles para los próximos años", indicó.

Adicionalmente, este año se espera beneficiar a 4,700 familias con mejoramientos de vivienda (baños, cocinas y suelos) mediante inversiones de más de 20 millones de pesos por hogar.

Por último, el alcalde Galán resaltó que más de 126.000 personas han conseguido empleo gracias a la intermediación de la Agencia Pública de Empleo.

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