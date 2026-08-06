Diferencias entre eclipse lunar total, parcial y penumbral: Así será el de agosto en Colombia

El planeta Tierra ha sido testigo de un sin fin de fenómenos astronómicos a lo largo de toda su historia que, principalmente, han estado relacionados con el Sol y la Luna, los dos cuerpos celestes más conocidos en su entorno.

Algunos de estos, y lo más conocidos también, son los eclipses que, incluso, también tienen que ver con el Sol y la Luna.

Lea más: Eclipse lunar parcial agosto 2026 se podrá ver en Colombia: fecha, hora y más eventos astronómicos

Precisamente, en este agosto 2026 el mundo volverá a ser testigo de un nuevo eclipse y desde Colombia se podrá apreciar.

Sin embargo, en el caso de la Luna (porque no son iguales a los eclipses solares) no hay un solo tipo de eclipse; hay tres. Por eso, en Caracol Radio le contamos todos los detalles del que se verá en agosto, su clase y, además, la diferencia entre estos mismos.

Eclipse en Colombia de agosto del 2026: tipo y cuándo será

Pues bien, el eclipse de agosto de 2026 que se podrá observar en Colombia será lunar y parcial.

Este eclipse ocurrirá el próximo viernes, 28 de agosto, y se podrá ver, además, en otros países como México, Estados Unidos y Venezuela.

Así mismo, se podrá observar a las 8:30 de la noche. Este eclipse cubrirá, por lo menos, el 93% del disco lunar.

Según las previsión astronómicas, el eclipse finalizará completamente a las 2:01 de la madrugada, por lo que tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos.

¿Cuál es la diferencia de un eclipse parcial con uno total y penumbral? Estos son los tres tipos

Ahora, este eclipse que se verá en el país el próximo 28 de agosto no es el único de su tipo, pues hay otros dos cuando se trata de la Luna, ya que en el Sol son diferentes: los eclipses totales y penumbrales.

Le explicamos cuáles son las diferencias entre los tres.

Según explica la NASA, los eclipses lunares, en general, se dan en la fase de Luna llena. “Cuando la Tierra se encuentra precisamente entre la Luna y el Sol, su sombra cae sobre la superficie lunar, atenuándola y, en ocasiones, tiñéndola de un rojo intenso en el transcurso de unas horas”, dice.

Le puede interesar: Ya se conocen los países donde se verá el eclipse del 12 de agosto: NASA publicó mapa y recorrido

Así, por un lado, el eclipse total lunar se produce cuando “la Luna se adentra en la parte interior de la sombra de la Tierra, o umbra. Parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre llega a la superficie lunar, iluminándola tenuemente”.

Eclipse lunar total. Foto: NASA. Ampliar Eclipse lunar total. Foto: NASA. Cerrar

En el caso del eclipse parcial, que será el que se podrá ver en Colombia, se da porque hay “una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna” que “provoca que la Luna atraviese solo una parte de la umbra terrestre”

“La sombra crece y luego retrocede sin llegar a cubrir completamente la Luna”, explica la NASA.

Eclipse lunar parcial. Foto. NASA. Ampliar Eclipse lunar parcial. Foto. NASA. Cerrar

Finalmente, en el caso del eclipse penumbral, este se da porque “la Luna atraviesa la penumbra de la Tierra, o la tenue parte exterior de su sombra. La Luna se atenúa tan poco que puede ser difícil de percibir”.

Eclipse penumbral. Foto: NASA. Ampliar Eclipse penumbral. Foto: NASA. Cerrar

Conceptos clave: ¿Qué es la umbra y la penumbra de la Tierra?

Básicamente, la umbra y la penumbra son dos tipos de sombra que el planeta Tierra proyecta en el espacio cuando se bloquea la luz del Sol, según menciona la NASA.

Lea también: Eclipse solar total y eclipse lunar en agosto de 2026: cuándo serán, a qué hora y dónde verlos

La umbra, entonces, es la sombra que en un eclipse “se hace más pequeña a medida que se aleja del Sol. Es el centro oscuro de la sombra del eclipse”.

La penumbra, por su parte, es la sombra que “se hace más grande a medida que se aleja del sol”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: