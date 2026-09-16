Madonna inaugurará los MTV Video Music Awards con su primera actuación en los premios en 23 años

La cantautora, productora discográfica y actriz estadounidense Madonna inaugurará la ceremonia de los MTV Video Music Awards con su primera actuación en vivo en los premios en 23 años.

¿Cuándo fue la última vez que Madonna se presentó en los VMA?

La última vez que la “Reina del pop” actuó en el escenario de los VMA fue durante su icónica presentación de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

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¿Cuántas nominaciones tiene para esta entrega?

Madonna obtuvo 11 nominaciones por su último álbum, “Confessions II”, superando a Taylor Swift, con nueve, y a Ariana Grande y Sabrina Carpenter, quienes sumaron siete cada una.

¿Cuántos VMA tiene Madonna?

Madonna cuenta con 19 galardones en su trayectoria y ha liderado la lista de nominados en dos ocasiones: con nueve candidaturas para “Vogue” en 1990 y otras nueve para “Ray of Light” y “Frozen” en 1998.

¿Dónde se realizarán?

Este año, los VMA se celebrarán en el Peacock Theatre de Los Ángeles, la primera vez en nueve años que el evento tiene lugar en la Costa Oeste.

La última vez que se transmitió desde Los Ángeles fue en 2017, con Katy Perry como anfitriona desde el recinto entonces conocido como Kia Forum.

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¿Quién conducirá el evento?

Snoop Dogg será el encargado de conducir el evento, y a lo largo de la próxima semana se anunciarán más artistas, presentadores e invitados especiales.

¿Cuándo se emitirán?

Los VMA se emitirán en directo el 27 de septiembre a las 4:30 de la tarde, hora del Pacífico.