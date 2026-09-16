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17 sep 2026 Actualizado 00:43

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Estas son las 10 mejores universidades de Colombia en 2026, según ranking: Quedan en 5 ciudades

Las 10 mejores universidades del país están ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja.

Imagen de referencia de estudiantes. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de estudiantes. Foto: Getty Images / andresr

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El ranking Spiens Resarch evaluó, según indicadores de investigación, a varias universidades públicas y privadas en Colombia con el fin de determinar cuáles son las mejores en el país. El total del ranking fue de 25 instituciones de educación superior.

Puede leer: La Pedagógica cuestiona la intervención de la Fuerza Pública en universidades

Las 10 mejores universidades del país están ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja siendo la capital la que más instituciones tienen en el ranking.

Las 10 mejores universidades de Colombia en 2026

  1. Universidad Nacional de Colombia: puntaje 180,23
  2. Universidad de Antioquia: puntaje 146,92
  3. Universidad de Los Andes: puntaje 91,87
  4. Universidad del Valle: puntaje 89,68
  5. Universidad Javeriana: puntaje 88,37
  6. Universidad Industrial de Santander: puntaje 60,49
  7. Universidad Nacional de Colombia (sede Antioquia): puntaje 60,48
  8. Universidad Pontificia Bolivariana: puntaje 55,87
  9. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC): puntaje 52,29
  10. Universidad del Rosario: puntaje 50,92

Resto del ranking de mejores universidades de Colombia

  • Universidad Tecnológica de Pereira: puntaje 50,360
  • Universidad del Norte: puntaje 47,92
  • Universidad de Caldas: puntaje 46,25
  • Universidad de La Sabana: puntaje 45,98
  • Universidad Externado de Colombia: puntaje 43,39
  • Universidad Distrital Francisco José de Caldas: puntaje 40,71
  • Universidad Santo Tomás: puntaje 40,21
  • Universidad de Cartagena: puntaje 38,230
  • Universidad Militar Nueva Granada: puntaje 37,91
  • Universidad EAFIT: puntaje 37,10
  • Universidad El Bosque: puntaje 36,80
  • Universidad del Cauca: puntaje 34,00
  • Universidad ICESI: puntaje 30,49
  • Universidad del Atlántico: puntaje 30,180

¿Cómo se calificaron a las universidades del ranking?

Lea aquí: Debate: ¿hasta dónde llega autonomía universitaria en casos de actos vandálicos durante protestas?

Según el portal, su metodología se basó en revistas indexadas, maestrías-doctorados activos, y grupos de investigación categorizados.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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