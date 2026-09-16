Estas son las 10 mejores universidades de Colombia en 2026, según ranking: Quedan en 5 ciudades

El ranking Spiens Resarch evaluó, según indicadores de investigación, a varias universidades públicas y privadas en Colombia con el fin de determinar cuáles son las mejores en el país. El total del ranking fue de 25 instituciones de educación superior.

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Las 10 mejores universidades del país están ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja siendo la capital la que más instituciones tienen en el ranking.

Las 10 mejores universidades de Colombia en 2026

Universidad Nacional de Colombia: puntaje 180,23 Universidad de Antioquia: puntaje 146,92 Universidad de Los Andes: puntaje 91,87 Universidad del Valle: puntaje 89,68 Universidad Javeriana: puntaje 88,37 Universidad Industrial de Santander: puntaje 60,49 Universidad Nacional de Colombia (sede Antioquia): puntaje 60,48 Universidad Pontificia Bolivariana: puntaje 55,87 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC): puntaje 52,29 Universidad del Rosario: puntaje 50,92

Resto del ranking de mejores universidades de Colombia

Universidad Tecnológica de Pereira : puntaje 50,360

: puntaje 50,360 Universidad del Norte : puntaje 47,92

: puntaje 47,92 Universidad de Caldas : puntaje 46,25

: puntaje 46,25 Universidad de La Sabana : puntaje 45,98

: puntaje 45,98 Universidad Externado de Colombia : puntaje 43,39

: puntaje 43,39 Universidad Distrital Francisco José de Caldas : puntaje 40,71

: puntaje 40,71 Universidad Santo Tomás : puntaje 40,21

: puntaje 40,21 Universidad de Cartagena : puntaje 38,230

: puntaje 38,230 Universidad Militar Nueva Granada : puntaje 37,91

: puntaje 37,91 Universidad EAFIT : puntaje 37,10

: puntaje 37,10 Universidad El Bosque : puntaje 36,80

: puntaje 36,80 Universidad del Cauca : puntaje 34,00

: puntaje 34,00 Universidad ICESI : puntaje 30,49

: puntaje 30,49 Universidad del Atlántico: puntaje 30,180

¿Cómo se calificaron a las universidades del ranking?

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Según el portal, su metodología se basó en revistas indexadas, maestrías-doctorados activos, y grupos de investigación categorizados.