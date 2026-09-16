Estas son las 10 mejores universidades de Colombia en 2026, según ranking: Quedan en 5 ciudades
Las 10 mejores universidades del país están ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja.
El ranking Spiens Resarch evaluó, según indicadores de investigación, a varias universidades públicas y privadas en Colombia con el fin de determinar cuáles son las mejores en el país. El total del ranking fue de 25 instituciones de educación superior.
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Las 10 mejores universidades del país están ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja siendo la capital la que más instituciones tienen en el ranking.
Las 10 mejores universidades de Colombia en 2026
- Universidad Nacional de Colombia: puntaje 180,23
- Universidad de Antioquia: puntaje 146,92
- Universidad de Los Andes: puntaje 91,87
- Universidad del Valle: puntaje 89,68
- Universidad Javeriana: puntaje 88,37
- Universidad Industrial de Santander: puntaje 60,49
- Universidad Nacional de Colombia (sede Antioquia): puntaje 60,48
- Universidad Pontificia Bolivariana: puntaje 55,87
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC): puntaje 52,29
- Universidad del Rosario: puntaje 50,92
Resto del ranking de mejores universidades de Colombia
- Universidad Tecnológica de Pereira: puntaje 50,360
- Universidad del Norte: puntaje 47,92
- Universidad de Caldas: puntaje 46,25
- Universidad de La Sabana: puntaje 45,98
- Universidad Externado de Colombia: puntaje 43,39
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas: puntaje 40,71
- Universidad Santo Tomás: puntaje 40,21
- Universidad de Cartagena: puntaje 38,230
- Universidad Militar Nueva Granada: puntaje 37,91
- Universidad EAFIT: puntaje 37,10
- Universidad El Bosque: puntaje 36,80
- Universidad del Cauca: puntaje 34,00
- Universidad ICESI: puntaje 30,49
- Universidad del Atlántico: puntaje 30,180
¿Cómo se calificaron a las universidades del ranking?
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Según el portal, su metodología se basó en revistas indexadas, maestrías-doctorados activos, y grupos de investigación categorizados.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...