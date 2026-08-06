Horóscopo del profesor Salomón HOY 6 de agosto 2026: Leo y Virgo cierran un ciclo negativo

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Autor: Fiordaliso)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 6 de agosto. Como es habitual, inició la lectura del día con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, mencionando que es el número de la autoridad, la fuerza y el poder.

Asimismo, señaló que quienes cumplen años este día empiezan un año que no habían visto antes, debido a que estamos a días de la apertura del portal con apertura para cambios y nuevos proyectos. Para los cumpleañeros, el número de la suerte será el 3728. Como recomendación para iniciar este nuevo año, sugirió agarrar tres hojas de laurel y en cada una de ellas escribir salud, dinero, amor y guardarlas, porque el laurel es el reconocimiento y el triunfo.

De la misma forma, relaciona la energía del día con la luna de cuarto menguante, que busca limpiar, transformar y renovar para dejar lo malo y recibir el portal de la mejor forma.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Beige.

Beige. Número del día: 2059.

2059. Recomendación: Encender una vela verde, para la prosperidad y la riqueza.

Encender una vela verde, para la prosperidad y la riqueza. Código sagrado para la protección: 1588, para las personas que quieren cuidar de su negocio.

1588, para las personas que quieren cuidar de su negocio. Fruta: Durazno.

Durazno. Decreto del día: “Hoy declaró que la prosperidad y la felicidad llegan a mi vida”.

Horóscopo y tarot del día de HOY 6 de agosto:

Aries

El profesor Salomón recomienda aprovechar la energía del portal para pedir estabilidad en el amor. Es momento de fortalecer las relaciones, sanar el aspecto emocional y mantener el equilibrio afectivo. Según las cartas, cuando el amor funciona y se encuentra en armonía, los demás aspectos de la vida comienzan a fluir con mayor facilidad.

Número: 3390

Leo

Las cartas anuncian el fin de una etapa marcada por la negatividad y el inicio de un ciclo de libertad, recuperación y estabilidad. Al ser uno de los signos favorecidos por este portal, Leo recibirá bendiciones en la salud, el dinero y el amor. Además, los proyectos relacionados con la compra, venta o mejora de una vivienda comenzarán a concretarse.

Número: 9153

Sagitario

Este portal traerá grandes bendiciones en el aspecto financiero. La rueda de la fortuna se fortalece, indicando que la suerte y los juegos de azar podrían generar importantes ganancias. Además, si surge la oportunidad de viajar o recibe una invitación para hacerlo, el profesor Salomón recomienda aceptarla, pues ese viaje le permitirá recargar energías y descubrir experiencias valiosas para su vida.

Número: 1240

Géminis

La carta de la abundancia anuncia un periodo de prosperidad y estabilidad que se verá fortalecido por la influencia de Mercurio y la energía del portal. Esta combinación favorecerá la economía, permitirá sanar asuntos relacionados con el amor y también traerá alivio a quienes atraviesan problemas de salud.

Número: 2771

Libra

Las bendiciones económicas llegarán gracias a la energía del portal. Si está pensando en comprar un vehículo, las cartas indican que este será un buen momento para hacerlo, ya que le traerá grandes satisfacciones. Además, la escalera del éxito se abrirá para alcanzar nuevas metas, siempre que actúe con fe, confianza y buena actitud.

Número: 6068

Acuario

Las cartas invitan a seguir adelante, pues está muy cerca de conquistar aquello que ha esperado durante tanto tiempo. El profesor Salomón recomienda decretar con firmeza: “Entrégueme lo que me corresponde, gracias portal”, ya que las palabras y la intención serán fundamentales para materializar sus deseos. Algunos acuarianos también tendrán la oportunidad de visitar el mar, un lugar ideal para renovar energías y dejar atrás la negatividad.

Número: 1468

Tauro

Es momento de dejar atrás la tristeza y recuperar la confianza, aunque las circunstancias recientes hayan afectado su estado de ánimo. El profesor Salomón advierte que no es conveniente conectar con el portal desde el dolor o el pesimismo, ya que esa energía puede atraer más de lo mismo. La invitación es renacer como el ave fénix, aprender de las experiencias y volver a creer en el futuro.

Número: 3385

Virgo

Las cartas invitan a continuar trabajando por los proyectos personales con disciplina y constancia. El camino estará despejado para conquistar los objetivos, y durante este periodo aparecerán personas que le ayudarán a fortalecer sus metas. Además, un golpe de suerte podría llegar, por lo que el profesor Salomón recomienda pedir al portal una bendición especial en los juegos de azar.

Número: 18630

Capricornio

El portal representa una oportunidad para dejar atrás la tristeza, los miedos, la escasez y toda la energía negativa que ha limitado su crecimiento. El profesor Salomón recomienda decretar: “Dejó atrás la pobreza, la escasez, las dificultades y los enemigos”, para abrir el camino hacia una etapa de abundancia y nuevos tesoros en todos los aspectos de la vida.

Número: 1577

Cáncer

Comienza un ciclo de estabilidad que favorecerá el trabajo, las relaciones personales y los negocios. Las cartas muestran que es el momento de creer en un futuro más sólido y dejar atrás las dudas. Cómo decreto para este portal, el profesor Salomón recomienda repetir: “Voy a tener más estabilidad”, fortaleciendo así la confianza en todo lo que está por llegar.

Número: 4054

Escorpio

La frase que debe acompañar a los nacidos bajo este signo es; “Abundancia y prosperidad”. El profesor Salomón asegura que confiar plenamente en este decreto permitirá atraer una etapa de crecimiento económico, bienestar y logros importantes. La recomendación es no dudar ni vacilar, ya que el portal favorecerá la materialización de grandes oportunidades.

Número: 7604

Piscis

Las cartas invitan a proyectar con claridad los sueños y metas que desea alcanzar. Es momento de visualizar el futuro, creer que la suerte está de su lado y sentir que aquello que anhela ya le pertenece. La confianza y la fe serán las claves para conquistar grandes objetivos durante esta nueva etapa.

Número: 1960

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