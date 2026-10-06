“Me motiva a seguir investigando”: así fue el choque entre María Clara Posada y Rodrigo Londoño

El debate en torno a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) sigue generando fuertes tensiones en la arena política. Una de las protagonistas de estos choques es la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, quien en los últimos días ha publicado denuncias de supuestas irregularidades en el tribunal.

En uno de sus pronunciamientos más recientes en redes sociales, la congresista subió un video en el que se ve a Londoño, conocido también como Timochenko cuando estuvo en las Farc, comentando sobre los secuestros y las penas de cárcel en medio de algunas risas.

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En respuesta a ese video, Londoño la cuestionó con un mensaje en su cuenta de X. “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito. Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes, comenzando la de los militares”, dijo.

A su turno, la senadora Posada respondió, por la misma vía, negando un posible delito en la publicación de video. De hecho, señaló que continuará con sus indagaciones. “Que algo no le guste a usted, Timochenko, me motiva a seguir investigando”, aseguró la congresista.

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La senadora Posada agregó que “Como congresista tengo pleno derecho a ejercer control político sobre cada peso de recursos públicos que se gasta en esa institución que ustedes inventaron en La Habana”. A esto sumó un pronunciamiento sobre la posible violación de la reserva judicial: “no se configura ningún delito porque yo no tengo el deber de guardar custodia de esa información. Se nota que usted ha aprendido derecho en el marco de la JEP”.

Este debate se produce en medio de la polémica que han generado las propuestas en el Congreso que tocan a la JEP. Por un lado está la reducción de cerca de 170.000 millones para el presupuesto de 2027. La propuesta, respaldada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, avanza en el Capitolio y espera el visto bueno de las plenarias.

A esto se suma un proyecto del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, para que no se extienda el mandato de esta jurisdicción más allá de 2028, y la iniciativa del Centro Democrático para que las sentencias contra miembros de la fuerza pública sean revisadas por la justicia militar.