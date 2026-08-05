La delegación de EE.UU. que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

Abelardo de la Espriella asumirá este 7 de agosto de 2026 como presidente de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030. Su posesión tendrá lugar en el Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, con la participación de una parte del Congreso de la República y de invitados extranjeros.

Caracol Radio conoció la lista de la delegación de Estados Unidos que asistiría a la investidura de Abelardo de la Espriella. Entre los nombres están:

Bernie Moreno - senador de EE. UU.

Mario Díaz-Balart - representante a la Cámara

Terrance Cole - administrador de la DEA

Sara Carter Bailey - directora antidrogas

Cliff Sims - asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente

Viviana Bovo - asesora para el Hemisferio Occidental

Kris Jarvis - Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan

Una delegación con perfiles de seguridad, justicia, Congreso y política exterior. Se sumaría Gregory Meeks, congresista demócrata miembro de alto rango.

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