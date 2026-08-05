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05 ago 2026 Actualizado 13:57

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La delegación de EE.UU. que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

Una delegación con perfiles de seguridad, justicia, Congreso y política exterior.

Fotos: Getty Images y Carcol Radio

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Abelardo de la Espriella asumirá este 7 de agosto de 2026 como presidente de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030. Su posesión tendrá lugar en el Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, con la participación de una parte del Congreso de la República y de invitados extranjeros.

Caracol Radio conoció la lista de la delegación de Estados Unidos que asistiría a la investidura de Abelardo de la Espriella. Entre los nombres están:

  • Bernie Moreno - senador de EE. UU.
  • Mario Díaz-Balart - representante a la Cámara
  • Terrance Cole - administrador de la DEA
  • Sara Carter Bailey - directora antidrogas
  • Cliff Sims - asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente
  • Viviana Bovo - asesora para el Hemisferio Occidental
  • Kris Jarvis - Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan

Una delegación con perfiles de seguridad, justicia, Congreso y política exterior. Se sumaría Gregory Meeks, congresista demócrata miembro de alto rango.

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Juan Esteban Silva

Juan Esteban Silva

Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...

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