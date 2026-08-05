La delegación de EE.UU. que asistiría a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali
Una delegación con perfiles de seguridad, justicia, Congreso y política exterior.
Abelardo de la Espriella asumirá este 7 de agosto de 2026 como presidente de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030. Su posesión tendrá lugar en el Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, con la participación de una parte del Congreso de la República y de invitados extranjeros.
Caracol Radio conoció la lista de la delegación de Estados Unidos que asistiría a la investidura de Abelardo de la Espriella. Entre los nombres están:
- Bernie Moreno - senador de EE. UU.
- Mario Díaz-Balart - representante a la Cámara
- Terrance Cole - administrador de la DEA
- Sara Carter Bailey - directora antidrogas
- Cliff Sims - asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente
- Viviana Bovo - asesora para el Hemisferio Occidental
- Kris Jarvis - Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan
Una delegación con perfiles de seguridad, justicia, Congreso y política exterior. Se sumaría Gregory Meeks, congresista demócrata miembro de alto rango.
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Juan Esteban Silva
Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...