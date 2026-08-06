Gobierno electo garantiza un trato equitativo al cuerpo diplomático en la posesión presidencial

El Gobierno Nacional electo de Abelardo De La Espriella emitió un comunicado explicando la “exclusión” de 11 países europeos del evento de posesión presidencial este 7 de agosto en Cali. Según se lee allí, la convocatoria se adelantó con base en información suministrada por la Cancillería saliente y “bajo criterios uniformes de acreditación y protocolo”.

Tales criterios de acreditación y protocolo, según se señala, parten del criterio inicial de contar con la participación de embajadores “debidamente acreditados ante el estado colombiano”.

Este criterio pretende garantizar un tratamiento uniforme entre todas las misiones diplomáticas y evitar excepciones que puedan interpretarse como preferencias o tratamientos diferenciados.

Sin embargo, durante el proceso de empalme, se identificó que “29 embajadores concurrentes aún no habían presentado sus cartas credenciales debido a una acumulación de trámites pendientes por parte de la administración saliente”.

Así las cosas, “Tras recibir el 4 de agosto la información consolidada, la Dirección General del Protocolo remitió las notas verbales de invitación dirigidas a Armenia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Ucrania, Georgia, Serbia, San Marino, Malta y Chipre, y solicitó a la Dirección de Europa gestionar su envío”.

Además, asegura el equipo del presidente electo que la convocatoria “no responde a preferencias políticas, afinidades ideológicas ni decisiones selectivas”.

Indica que el Gobierno Nacional electo ha aplicado criterios institucionales para garantizar un tratamiento respetuoso y equitativo a las misiones extranjeras, de acuerdo con las normas y prácticas que rigen las relaciones diplomáticas.