¿Alianza Verde se declara en oposición o apoya a De la Espriella? Cercano a Amaya pide independencia
Tras el anuncio de Carlos Amaya de ir a la posesión presidencial, al interior de la Alianza Verde hay diferencias sobre si se debe apoyar o no al gobierno de Abelardo de la Espriella. Uno de los representantes argumentó que, así como aceptaron el apoyo a Iván Cepeda para las elecciones presidenciales, ahora piden independencia para apoyar o no al gobierno electo.
¿Alianza Verde se declara en oposición o apoya a De la Espriella? Cercano a Amaya pide independencia
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Santiago Osorio y Yamit Noe Hurtado, representantes de la Alianza Verde, debatieron en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del anuncio de Carlos Amaya, uno de los líderes de la colectividad, de asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. ¿Abre la puerta a una alianza con el gobierno entrante?
Ideales de Abelardo de la Espriella irían en contra de los valores de la Alianza Verde
Para Osorio, las ideas y políticas del gobierno De la Espriella van en contravía de lo que defiende Alianza Verde desde su fundación, pues se caracterizan por ser “progresistas”.
“Ahora, no implica que nos tengamos que ir a entregar y arrodillar ante un gobierno que tienen enormes cuestionamientos sin siquiera posesionarse”, afirmó.
De esta manera, anunció que les pidió a las directivas del partido que se declaren en “oposición clara y vehemente” ante el gobierno entrante.
“Alianza Verde ha hecho parte activa de la agenda de opinión, respaldamos el acuerdo de paz. En su momento, con la bancada se hizo una aprobación del ‘fast track’ y para la creación de la JEP”, dijo.
Cuestionó también que el gobierno de Abelardo de la Espriella señalara abiertamente que va en contra de los asuntos que Alianza Verde abiertamente defiende, como el medioambiente con el retorno de la aspersión aérea y el fraking.
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Yamit Noe Hurtado, cercano a Carlos Amaya, pide independencia
Para Hurtado, la asistencia de Amaya a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella abre una puerta para “debatir proyectos” y establecer líneas de interlocución con el gobierno entrante.
Apuntó que, así como aceptaron el apoyo del partido a Iván Cepeda para las elecciones presidenciales, ahora piden independencia para apoyar o no al gobierno De la Espriella. “Siempre hemos sido un partido de consensos, de escuchar y dialogar”.
“Alianza Verde es plural, tenemos líderes excelentes hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia el centro. Para nutrir el debate, nos parece el generar una línea de independencia que permita a estas personas seguir su desarrollo”, indicó.
“Saludamos que Amaya asista a la posesión presidencial”, concluyó.
Escuche el debate completo entre representantes de la Alianza Verde aquí:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...