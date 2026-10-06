Gobierno comenzó contacto con familiares de exmilitares detenidos en EE.UU. por caso Jovenel Moïse

Muchos cuestionamientos recibido el apoyo que le entregó el presidente Abelardo De La Espriella a los 17 exmilitares colombianos detenidos y procesados en Estados Unidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Los acusados fueron recluidos y comparecen ante la justicia federal del Distrito Sur de Florida, en Miami, para responder por los cargos relacionados con el magnicidio ocurrido en julio de 2021.

El mandatario le pidió a los ministros de Defensa, General (r) Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos, así como brindar apoyo económico a sus familias.

Desde Casa de Nariño, el ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que ya se pusieron en contacto con varios familiares de los 17 exmilitares colombianos detenidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Además, anunció que ya hay un representante de la Cancillería en camino a EE.UU. para brindarles acompañamiento del Estado mientras se esclarece su situación y responsabilidad en el hecho.

También, confirmó que en las próximas horas finiquitarán una reunión con el canciller Omar Bula y el ministro de Defensa, Jorge Mora para avanzar en la petición del alto mandatario.