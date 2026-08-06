ICETEX lanzó nuevo curso sobre educación económica y financiera: conozca los temas y cómo aplicar

En la actualidad, la educación financiera permite a las personas usar de mejor manera su dinero y optimizar en mayor medida sus recursos. Aquellos que cuentan con estos conocimientos y saben utilizar la información para beneficio propio son capaces de realizar presupuestos, ahorros, salir de deudas, administrar su capital, entre otros.

Es por eso que hay una gran variedad de programas educativos que enseñan todo lo relacionado con la educación económica. El ICETEX lanzó un nuevo curso con diferentes temáticas de finanzas para todos los interesados en adquirir conocimientos y aprender más sobre este mundo.

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Con este plan de estudios, los estudiantes podrán aprender a conectar sus finanzas con sus planes y utilizar de una forma más adecuada su dinero. El curso se llama ‘El camino hacia tus sueños’ y se va a desarrollar gracias a la alianza entre el ICETEX y la Fundación Ábacos.

Por medio de este plan de estudios, los aprendices podrán saber cómo conectar sus finanzas con sus planes y optimizar su dinero de la mejor manera. ‘El camino hacia tus sueños’ es el nombre de este curso que se desarrolla gracias a una alianza entre el ICETEX y la Fundación Ábacos.

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¿Cuáles son los temas del curso de educación financiera del ICETEX?

Autoconocimiento y propósito de vida: Se abordará la motivación, la toma de decisiones y cómo las emociones influyen en la relación con el dinero.

Se abordará la motivación, la toma de decisiones y cómo las emociones influyen en la relación con el dinero. Ahorro y hábitos financieros saludables: El objetivo es comprender la importancia del ahorro, el equilibrio financiero y la relevancia del futuro.

El objetivo es comprender la importancia del ahorro, el equilibrio financiero y la relevancia del futuro. Riesgo, resiliencia y bienestar financiero: Identificar y conocer los riesgos, aprender a prepararse para manejar imprevistos y cómo fortalecer la seguridad económica.

Identificar y conocer los riesgos, aprender a prepararse para manejar imprevistos y cómo fortalecer la seguridad económica. Planeación financiera personal: Se aprenderá sobre la creación de presupuestos, planteamiento de metas SMART y manejo sobre organización de los ingresos.

Se aprenderá sobre la creación de presupuestos, planteamiento de metas SMART y manejo sobre organización de los ingresos. Crédito y endeudamiento responsable: Conocer el funcionamiento de los préstamos y saber cómo planear sus pagos para evitar el sobreendeudamiento.

Conocer el funcionamiento de los préstamos y saber cómo planear sus pagos para evitar el sobreendeudamiento. Inversión y proyección de futuro: Se va a trabajar el enfoque sobre cómo hacer que el dinero trabaje para usted y tomar decisiones informadas para crear un proyecto de vida sostenible.

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¿Quiénes pueden inscribirse al curso?

El curso está dirigido a estudiantes de últimos años del colegio, alumnos de universidades y profesionales que estén interesados en realizar un posgrado.

Las inscripciones están abiertas desde el 3 de agosto de 2026 y el curso será completamente virtual, gratuito y cada persona podrá avanzar a su ritmo desde cualquier parte del país.

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¿Cómo inscribirse en el curso?

Todos los interesados en inscribirse al curso deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la página web elcaminoatusueno.com.

Dar clic en el botón ‘Ingresa al curso’.

Iniciar sesión. Si no tiene una cuenta, deberá registrarse dando clic en el botón ‘Crear una nueva cuenta’.

Luego de estar inscrito, siga las instrucciones para formalizar su postulación y pueda acceder a los contenidos del programa de educación financiera. Este curso contará con contenidos interactivos, material didáctico, diversas actividades y múltiples reflexiones.

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