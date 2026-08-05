El Sena construirá en Ibagué el proyecto IBATECH para fortalecer la educación y tecnológica

Ibagué

Caracol Radio conoció que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, recibirá la cesión gratuita de un lote de más de 17 mil metros para la construcción de un proyecto denominado IBATECH, complejo que servirá para ampliar la capacidad de formación técnica, tecnológica y transversal en la región.

El proyecto será construido a un costado del Centro de Industria y la Construcción, con el fin de fortalecer las competencias de los jóvenes del Tolima y responder a las nuevas demandas de la industria y el crecimiento económico del departamento.

La cesión del lote fue autorizada mediante el Acuerdo Municipal 039 de 2024, que también permite fortalecer la articulación entre la Administración Municipal y el SENA para el desarrollo de proyectos que beneficien la formación y el desarrollo de la ciudad.

¿Qué tendrá el proyecto IBATECH?

Según la información conocida por Caracol Radio, tendrá un auditorio lúdico con capacidad para más de 2 mil personas, aulas especializadas, escenario multifuncional y salas multipropósito. Además, incorpora una propuesta con diseños bioclimáticos, arquitectura moderna, equipamiento de última generación y espacios adaptables para responder a las necesidades de formación de la región.

Dato: la entrega oficial del predio se realizará este jueves 6 de agosto.