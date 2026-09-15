ICETEX amplía el plazo para solicitar créditos educativos: estas son las nuevas fechas

Los estudiantes que todavía no han terminado el proceso para acceder a un crédito del ICETEX tendrán dos semanas adicionales para hacerlo. La entidad amplió la convocatoria correspondiente al segundo semestre de 2026 y modificó las fechas límite para varios de sus programas de financiación.

La principal fecha que deben tener presente los estudiantes es el 30 de septiembre de 2026. Hasta ese día podrán realizar sus solicitudes quienes busquen financiación para programas de pregrado en el país. La misma fecha aplica para los estudiantes que necesitan un crédito de sostenimiento y para quienes deben adelantar el proceso de renovación de su crédito.

La ampliación, según explicó el ICETEX, busca dar más tiempo a los estudiantes para completar los trámites necesarios y facilitar el acceso a la financiación educativa. La entidad también señaló que la decisión tiene en cuenta a estudiantes de los territorios afectados por la emergencia nacional provocada por el terremoto del 10 de agosto.

¿Quiénes pueden aprovechar la ampliación?

El nuevo plazo beneficia a estudiantes que todavía no han terminado su solicitud de crédito y también a quienes ya iniciaron el proceso, pero tienen trámites pendientes.

En el caso de pregrado, podrán continuar con el proceso quienes necesiten financiación para estudiar en instituciones de educación superior del país. También se mantiene hasta el 30 de septiembre la posibilidad de solicitar crédito de sostenimiento, dirigido a estudiantes que ya están matriculados en universidades públicas o privadas y necesitan recursos para cubrir sus gastos durante sus estudios.

La misma fecha aplica para quienes ya cuentan con un crédito y deben realizar su renovación para continuar con la financiación durante este periodo académico.

¿Qué pasa si ya había solicitado el crédito?

Los estudiantes que ya solicitaron el crédito y tienen la solicitud en proceso también cuentan con el nuevo plazo para completar documentos y realizar la firma de las garantías necesarias para que pueda efectuarse el desembolso de los recursos destinados a matrícula o sostenimiento.

Además, hay un caso particular para quienes tuvieron que pagar su matrícula con dinero propio. De acuerdo con el ICETEX, los estudiantes que hayan cubierto el valor de su matrícula durante este semestre podrán recibir un reembolso correspondiente a ese periodo, siempre que el crédito sea posteriormente aprobado.

Ojo: no todos tienen plazo hasta el 30 de septiembre

Hay estudiantes que tienen una fecha límite diferente.

Las personas que busquen financiación para programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y para educación continuada deberán realizar su proceso a más tardar el 25 de septiembre de 2026.

En este grupo se encuentran programas como diplomados, certificaciones en diferentes áreas de conocimiento y capacitaciones en una segunda lengua, entre otras alternativas de formación.

Por eso, quienes estén interesados en este tipo de programas tienen que tener en cuenta que su plazo termina cinco días antes del establecido para los créditos de pregrado, sostenimiento y renovación.

¿Cómo se puede hacer la solicitud?

El trámite debe realizarse directamente con el ICETEX. Los interesados deben ingresar a su página web, dirigirse a la sección “Créditos educativos” y seleccionar la opción de financiación que corresponda a su situación para diligenciar el formulario de inscripción.

La entidad recordó, además, que estos trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Es decir, los estudiantes no tienen que pagarle a otra persona para realizar la solicitud o adelantar el proceso.

El ICETEX también habilitó un canal para reportar a quienes estén cobrando por realizar estos trámites en nombre de la entidad.

Las fechas que debe tener en cuenta:

30 de septiembre: solicitudes de crédito para programas de pregrado en el país.

solicitudes de crédito para programas de pregrado en el país. 30 de septiembre: créditos de sostenimiento para estudiantes de universidades públicas y privadas.

créditos de sostenimiento para estudiantes de universidades públicas y privadas. 30 de septiembre: procesos de renovación.

procesos de renovación. 25 de septiembre: programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 25 de septiembre: educación continuada, incluidos diplomados, certificaciones y capacitaciones en una segunda lengua.

La ampliación significa, en la práctica, dos semanas adicionales para completar los procesos de pregrado, sostenimiento y renovación, mientras que quienes buscan financiación para ETDH o educación continuada deben apresurar el trámite porque tienen como fecha límite el 25 de septiembre.